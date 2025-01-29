Это средство выгонит «злого духа» из вашей обуви — ноги пахнут, как утренний бриз

Вам понадобится 3-процентная перекись водорода, которую можно купить в любой аптеке. Налейте немного раствора в миску или прямо в обувь, если она из плотного материала. Смочите ватный диск или губку в перекиси и тщательно протрите всё внутри обуви, уделяя особое внимание труднодоступным уголкам. После обработки дайте обуви высохнуть естественным способом, избегая прямых солнечных лучей. Это избавит от излишней влаги, которая может спровоцировать повторное появление запаха.