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Posted 29 января, 12:38

Published 29 января, 12:38

Modified 29 января, 12:41

Updated 29 января, 12:41

Это средство выгонит «злого духа» из вашей обуви — ноги пахнут, как утренний бриз

Это средство выгонит «злого духа» из вашей обуви — ноги пахнут, как утренний бриз

29 января 2025, 12:38
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Дом и сад
Всем нам знаком этот неприятный момент: любимая пара обуви вдруг начинает источать неподходящий аромат. Но не спешите выбрасывать свою обувь — есть простое и доступное решение навсегда избавиться от запаха.

Перекись водорода давно зарекомендовала себя как универсальное средство не только в медицине, но и в быту. Этот продукт способен устранить бактерии, грибки и неприятные запахи.

Подготовьте обувь: достаньте стельки, если возможно, и дайте проветриться пару часов. Например, можно вынести ботинки на мороз.

Вам понадобится 3-процентная перекись водорода, которую можно купить в любой аптеке. Налейте немного раствора в миску или прямо в обувь, если она из плотного материала. Смочите ватный диск или губку в перекиси и тщательно протрите всё внутри обуви, уделяя особое внимание труднодоступным уголкам. После обработки дайте обуви высохнуть естественным способом, избегая прямых солнечных лучей. Это избавит от излишней влаги, которая может спровоцировать повторное появление запаха.

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Перекись водорода обладает сильными окислительными свойствами, что позволяет ей эффективно бороться с бактериями и грибками, вызывающими неприятный запах. Когда перекись вступает в контакт с органическим материалом, таким как пот или грязь, она выделяет активный кислород, который разрушает молекулы этих веществ, тем самым устраняя источник запаха, — рассказал кандидат химических наук Михаил Антонов.

Рекомендуется обрабатывать обувь раз в месяц, чтобы не только избавиться от запаха, но и провести профилактику появления бактерий. Перекись отлично подходит для хлопка, синтетики и кожи, но перед обработкой замши или бархата лучше протестировать средство на небольшом участке.

Ранее эксперты поделились изящным способом навсегда забыть о сквозняках из окон.

Источник: kubnews.ru.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Обувь#Запах#Ботинки#Дом и сад#КЦ#Перекись водорода#Средство для чистки
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