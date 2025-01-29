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Posted 29 января, 10:01

Published 29 января, 10:01

Modified 29 января, 10:03

Updated 29 января, 10:03

«ГАЗель», автомобиль и грузовик столкнулись на Тюменском тракте

«ГАЗель», автомобиль и грузовик столкнулись на Тюменском тракте

29 января 2025, 10:01
Фото: ГИБДД по Свердловской области.
Водитель «ГАЗели» пострадал в массовом ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень. Авария случилась 29 января 2025 года.

Водитель «ГАЗели», ехавший на большой скорости, в какой-то момент влетел в забор, а вскоре в машину врезалась иномарка Hyundai, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

Оба шофера вышли из своих машин. В это время ехавший грузовик врезался в легковой автомобиль, а затем сбил мужчину, который управлял «ГАЗелью». Пострадавшего отвезли в клинику.

Напомним, 29 января 2025 года на трассе Екатеринбург — Тюмень столкнулись две грузовые машины. Пострадавших нет.

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