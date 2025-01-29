«ГАЗель», автомобиль и грузовик столкнулись на Тюменском тракте

Posted 29 января, 10:01
Published 29 января, 10:01
Modified 29 января, 10:03
Updated 29 января, 10:03
Водитель «ГАЗели», ехавший на большой скорости, в какой-то момент влетел в забор, а вскоре в машину врезалась иномарка Hyundai, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
Оба шофера вышли из своих машин. В это время ехавший грузовик врезался в легковой автомобиль, а затем сбил мужчину, который управлял «ГАЗелью». Пострадавшего отвезли в клинику.
Напомним, 29 января 2025 года на трассе Екатеринбург — Тюмень столкнулись две грузовые машины. Пострадавших нет.