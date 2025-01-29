Глава СНТ «Капасиха» под Тагилом ответил на обвинения садоводов в самоуправстве

Posted 29 января, 13:19
Published 29 января, 13:19
Modified 29 января, 13:22
Updated 29 января, 13:22
Четыре года назад в садовом товариществе сменился председатель. На первый взгляд, многое меняется к лучшему: развивается инфраструктура, в частности полностью обустроили площадку для отходов и приобрели оборудование для измельчения веток в щепу, проводятся исследования качества питьевой воды, реконструкция электросетей. Однако недовольство владельцев дачных участков только растет, а главу «Капасихи» открыто обвиняют в самоуправстве, ущемлении прав и даже в воровстве. Рассказываем, что нам удалось узнать.
21 января 2025 года в соцсетях была опубликована информация о посещении группой активистов СНТ депутата ЗакСО, заместителя председателя комитета по социальной политике Владимира Радаева. Садоводы попросили у него помощи в решении сложившейся ситуации.
Речь шла о нарушении законодательства и увеличении членских взносов. Сообщалось также о невозможности изучить финансовую отчетность в прошедший год. По сути, вопросы, с которыми ко мне обратились, требуют лишь грамотного человеческого подхода и некоторых советов. Важно слышать людей и идти на диалог, искать компромиссы. Дело будет рассмотрено.
Буквально через несколько дней на прием к депутату пришел и сам Иван Сухих. В ходе встречи рассматривались основные проблемы и возможные пути их решения.
Оптимальным вариантом, на мой взгляд, будет общее собрание всех членов садоводческого товарищества и проведение голосования в заочной форме. В таком случае каждый сможет выразить свое мнение и будет услышан, — рассказал Владимир Радаев.
Следующим шагом борьбы с председателем СНТ в интернете стала публикация целого ряда обвинений в одном из новостных пабликов Нижнего Тагила. Публикуем некоторые выдержки из письма:
Кроме того, активисты утверждают о наличии видеодоказательств подобных деяний со стороны главы товарищества. Корреспондент TagilCity.ru попытался связаться с автором поста для выяснения подробностей, но сделать этого не удалось: женщина проигнорировала сообщения.
Работа ревизионного органа не подотчетна председателю, я в нее не вмешивался. Что касается бухгалтерии и финансовой отчетности, то нужно понимать, что у нас некоммерческая организация и средств для наема отдельного специалиста — бухгалтера — у нас нет, как и отдельного помещения для хранения всей документации. Есть бухгалтер, который отвечает за оборот средств сразу нескольких СНТ, все свозится туда. Ему мы платим порядка 60 тысяч рублей в год: по 5 тысяч рублей в месяц. Он не отказывается предоставлять отчетность. Пожалуйста, приезжайте и смотрите, — пояснил Иван Сухих.
Тем временем в чате садового товарищества работа «кипит» уже давно.
Зимой здесь живут несколько семей — заплатили 700 тысяч коммуналки, а летом садоводов 1000 — платим 500 тысяч. Котел общий. Вот и заплатим из общего котла, за аудит. Вам что, неинтересен отчет, за что сдаем по 10 тысяч рублей?
Да платили и будем платить. Вопрос возник в повышении тарифов. Сад становится «золотым».
31 июля 2024 года ревизионная комиссия была в Обществе садоводов. Что интересного я увидела. Оказывается, члены правления своим решением дают согласие с 01 мая 2024 года увеличить зарплату председателю с 24 тысяч 138 рублей до 26 тысяч 437 рублей, кассиру с 11 тысяч до 12 тысяч 644 рублей, электрику с 9 тысяч 185 рублей до 12 тысяч 644 рублей, уборщику с I–III — 11 тысяч 494 рубля, IV — 14 тысяч 942 рубля, V–VI — 16 тысяч 667 рублей, слесарю — 22 тысячи 988 рублей.
Вы простите, но что происходит в саду? Света постоянно нет!!! Куча пожаров!!! Посторонние люди по участкам ходят: то вытаскивают трубы, то просто смотрят где — что плохо лежит. Камеры понатыканы, а толку 0.
Я пришла платить за лето 1400. Пришла 9 сентября. За девять дней с меня взяли пени 86 рублей. За 9 дней просрочки. Пени считают с 1 сентября, не с января. Это дополнительная статья для обогащения председателя!
Помимо недовольных есть и защитники.
Вы знаете, что есть МРОТ и его регулярно поднимают на федеральном уровне? СНТ не может нарушить закон, индексирует зарплаты в соответствии с ним, и неужели кто-то думает, что пара тысяч в месяц сделает их безмерно богатыми? Может быть есть желающие работать бесплатно?
Пожары в домах потому, что домам по 30 лет и никто не следит за проводкой. Нагружают — она не выдерживает. Не надо искать на стороне виновников, стоит следить за своими домами просто.
О, конечно, на 86 рублей ваших пеней он себе построит коттедж в Ницце))))) Вы же понимаете, что сад платит за свет тоже — и там тоже пени есть?
По словам председателя коллективного сада №4, его действия не противоречат действующему законодательству. Достаточно лишь понять, что властями постоянно вводятся новые правила и поправки, которые нужно соблюдать. Например, это касается межевания участков.
С 1 марта 2025 года без межевания участка станет невозможной ни одна юридическая сделка. Часть садоводов уже провели эту процедуру. На тот момент цены были умеренные, но ведь все дорожает. Мои действия, скажем так, взгляд в будущее. Та же замена опор, например, предусматривает некоторую охранную территорию для них. Чтоб и машины рядом не ставили, и ограждения какие-то. Поскольку летом прошлого года началась масштабная реконструкция линии электропередач, мне пришлось самостоятельно разметить участки, иначе бы ничего этого сделано не было. Необходимость межевания касается и газификации. В саду есть и те, кто осознанно не делает межевание. У них по старым документам, допустим, 7 соток, а по факту — 9.
Иван Сухих объяснил и увеличение суммы членских взносов.
Если по порядку. В прошлом году только за мусор мы заплатили 1 млн 640 тысяч рублей. В этом году стоимость этих услуг региональный оператор повысит примерно на 15%. Давайте учитывать то, что дорожает абсолютно все. Электричество тоже растет в цене. В 2024-м было начислено 6,5 млн рублей, а садоводы заплатили только 4 млн. Чтобы не было начислений «по-среднему» (против которых и выступают многие садоводы) и образования задолженностей, поскольку не все живут в саду зимой, нужно передавать данные хотя бы раз в два месяца. Все хотят, чтобы сад развивался. Асфальт по старой стоимости — где-то 3 тысячи рублей кв. м., а будет еще дороже. Эти цены не я диктую. Если бы каждый платил вовремя, то все работы выполнялись бы раньше. А в этом году все будет дороже, поэтому и взносы растут.
Если показания не были переданы в установленные договором или положением сроки, то, действительно, оплата рассчитываются по среднему, и это правомерно. Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах утверждены постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, — подтвердил слова председателя юрист Олег Рябинин.
Активисты инициировали также проверку ОБЭП — отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Специалисты прислали отказной материал, так как не выявили нарушений. Сейчас членами СНТ инициировано еще одно подобное мероприятие, ввиду их несогласия с результатами предыдущего.
Налоговая тоже проводила проверку, выявила незначительные нарушения, мы указанную сумму доплатили. Еще был суд, мы с некоторыми пунктами протокола не согласны, подали апелляцию. Недавно было общее собрание у нас. В его рамках выбрали расширенный состав ревизионной комиссии. Я предложил незначительно увеличить членские взносы. То есть владелец 6 соток платил бы на 300 рублей больше, что ниже инфляции.
Объясняя свои действия, председатель СНТ «Коллективный сад №4 „Капасиха“» заявил, что признает совершенные им ошибки.
Где-то я не доработал, в этом есть моя вина. Нужно больше идти на контакт с членами ревизионной комиссии. У нас одна общая цель — постепенное улучшение уровня жизни в саду. Готов работать и исправлять ситуацию.