Глава СНТ «Капасиха» под Тагилом ответил на обвинения садоводов в самоуправстве

Четыре года назад в садовом товариществе сменился председатель. На первый взгляд, многое меняется к лучшему: развивается инфраструктура, в частности полностью обустроили площадку для отходов и приобрели оборудование для измельчения веток в щепу, проводятся исследования качества питьевой воды, реконструкция электросетей. Однако недовольство владельцев дачных участков только растет, а главу «Капасихи» открыто обвиняют в самоуправстве, ущемлении прав и даже в воровстве. Рассказываем, что нам удалось узнать.