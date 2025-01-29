Модульбанк рассказал о запуске канала о финансовой грамотности для владельцев бизнеса

Posted 29 января, 07:28
Published 29 января, 07:28
Modified 29 января, 07:28
Updated 29 января, 07:28
Как сообщает 56orb.ru, такое явление обусловлено множеством причин, среди которых стоит выделить изменение структуры экономики (все больше людей становятся самозанятыми, и над ними уже не нужно столько менеджеров, как прежде) и повышенный интерес к онлайн-обучению. Судя по общемировому опыту, образовательную траекторию можно комфортно строить самостоятельно, приобретая лишь полезные для конкретного ученика знания, экономя время и финансы.
В наше время проверенным источником информации и вдохновения для бизнесменов являются интернет-ресурсы, на которых размещаются материалы для повышения финансовой грамотности, которые помогают выбрать правильную стратегию для стартапа.
Интернет-площадки для обучения предпринимателей запускают авторитетные бизнесмены, инвесторы, трейдеры и банки.
Помимо авторских YouTube-каналов, таких как «Деньги не спят» и «Дневник предпринимателя», подобный контент начал активно публиковаться и в Telegram, где, например, стоит выделить «Трансформатор» Сбера.
Примечательно, что собственный YouTube-канал для начинающих бизнесменов относительно недавно основал и Модульбанк, который изначально создавался как банк для предпринимателей, а теперь развивается как предпринимательский хаб. Помимо трансляции актуальных новостей в сфере бизнеса и финансов, это площадка для обмена опытом с действующими экспертами рынка. В числе спикеров этого канала (дублируется на Rutube и в VK), рассказывающего о том, как открыть свой бизнес, где найти финансирование, как заплатить налоги и узнать о налоговых изменениях, — управляющий директор банка Никита Константинов. Также на канале запланирована серия видеороликов для подростков и начинающих предпринимателей.
Эксперты полагают, что обучение бизнес-навыкам будет все глубже уходить в онлайн. Его преимущества перед традиционным очным обучением очевидны. Помимо экономии времени и других средств, это доступность независимо от географического положения, гибкость расписания, индивидуальный темп и план обучения, а также разнообразие форматов подачи материала (видеолекции, вебинары, интерактивные задания, тесты, форумы для обсуждения). Все это помогает лучше усваивать информацию для ее практического применения.