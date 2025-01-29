Модульбанк рассказал о запуске канала о финансовой грамотности для владельцев бизнеса

Примечательно, что собственный YouTube-канал для начинающих бизнесменов относительно недавно основал и Модульбанк, который изначально создавался как банк для предпринимателей, а теперь развивается как предпринимательский хаб. Помимо трансляции актуальных новостей в сфере бизнеса и финансов, это площадка для обмена опытом с действующими экспертами рынка. В числе спикеров этого канала (дублируется на Rutube и в VK), рассказывающего о том, как открыть свой бизнес, где найти финансирование, как заплатить налоги и узнать о налоговых изменениях, — управляющий директор банка Никита Константинов. Также на канале запланирована серия видеороликов для подростков и начинающих предпринимателей.