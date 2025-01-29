МТС открыла в Свердловской области предзаказ на ударопрочный смартфон HONOR X9c

Вдохновленный флагманской серией HONOR Magic, дизайн HONOR X9c выглядит премиально, стильно и современно. Тонкий и легкий корпус удобно ложится в руку, а за элегантным внешним видом скрываются выдающаяся устойчивость к повреждениям. Кроме того, гаджет оснащен кремний-углеродной батареей рекордной емкости, а также технологиями и функциями, которые ранее встречались только в топовых смартфонах. HONOR X9c весит всего 189 граммов при толщине 7,98 мм, что делает его одним из самых компактных продуктов с батареей 6600 мА·ч и экраном 6,78 дюйма. Новинка доступна в трех эффектных цветах: титановом фиолетовом, титановом черном и нефритовом голубом.