Мужчина в Ачите отправится на 18 лет в тюрьму за наркотики

Затем он приехал в Пермь и спрятал товар, а его местоположение сообщил «руководству». Вскоре иностранца задержали полицейские по дороге в Екатеринбург. В отношении него возбудили уголовное дело. Суд назначил ему 18 лет ИК строгого режима.