Мужчина в Ачите отправится на 18 лет в тюрьму за наркотики

Posted 29 января, 09:23
Published 29 января, 09:23
Modified 29 января, 09:25
Updated 29 января, 09:25
Мужчина развозил запрещенные вещества в разные регионы страны. Так, в 2024 году приехал в Московскую область к тайнику, из которого забрал несколько килограммов героина и метадона, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Затем он приехал в Пермь и спрятал товар, а его местоположение сообщил «руководству». Вскоре иностранца задержали полицейские по дороге в Екатеринбург. В отношении него возбудили уголовное дело. Суд назначил ему 18 лет ИК строгого режима.
Напомним, в Екатеринбурге состоится суд над наркокурьером, который был одним из участников ОПГ.