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Posted 29 января, 09:23

Published 29 января, 09:23

Modified 29 января, 09:25

Updated 29 января, 09:25

Мужчина в Ачите отправится на 18 лет в тюрьму за наркотики

Мужчина в Ачите отправится на 18 лет в тюрьму за наркотики

29 января 2025, 09:23
Фото: 1MI.
В Ачитском районе вынесен приговор иностранцу, который занимался распространением наркотиков в особо крупном размере до февраля 2024 года.

Мужчина развозил запрещенные вещества в разные регионы страны. Так, в 2024 году приехал в Московскую область к тайнику, из которого забрал несколько килограммов героина и метадона, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Затем он приехал в Пермь и спрятал товар, а его местоположение сообщил «руководству». Вскоре иностранца задержали полицейские по дороге в Екатеринбург. В отношении него возбудили уголовное дело. Суд назначил ему 18 лет ИК строгого режима.

Напомним, в Екатеринбурге состоится суд над наркокурьером, который был одним из участников ОПГ.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Суд#Полиция#Криминал#Наркотики#ЧП#18+#Екатеринбург#Инцидент
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