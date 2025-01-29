На Нижний Тагил надвигается магнитная буря

Posted 29 января, 08:42
Published 29 января, 08:42
Modified 29 января, 08:44
Updated 29 января, 08:44
Начиная с пятницы, 31 января, Нижний Тагил накроет умеренная геомагнитная буря, которая продлится до 15 часов 2 февраля. Метеочувствительным людям в эти дни необходимо больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций.
Вместе с этим придет потепление. Температура воздуха в дневные часы поднимется до +2 градусов цельсия в дневное время и до -2 градусов в ночное время.
Напомним, после морозов в Свердловскую область придет потепление.