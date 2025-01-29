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Posted 29 января, 08:42

Published 29 января, 08:42

Modified 29 января, 08:44

Updated 29 января, 08:44

На Нижний Тагил надвигается магнитная буря

На Нижний Тагил надвигается магнитная буря

29 января 2025, 08:42
Фото: Изображение Midjourney.
В выходные в Нижний Тагил придут магнитные бури.

Начиная с пятницы, 31 января, Нижний Тагил накроет умеренная геомагнитная буря, которая продлится до 15 часов 2 февраля. Метеочувствительным людям в эти дни необходимо больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций.

Вместе с этим придет потепление. Температура воздуха в дневные часы поднимется до +2 градусов цельсия в дневное время и до -2 градусов в ночное время.

Напомним, после морозов в Свердловскую область придет потепление.

Потепление и магнитные бури надвигаются на Нижний Тагил
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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Погода#Природа#Екатеринбург#Бури#Буря
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