tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 января, 11:22

Published 29 января, 11:22

Modified 29 января, 11:24

Updated 29 января, 11:24

На Серовском тракте ограничили скорость транспорта

На Серовском тракте ограничили скорость транспорта

29 января 2025, 11:22
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов временно поставили дорожные знаки из-за высокого уровня аварийности.

Так, на дорожных участках, где есть дефекты, установлены знаки «Неровная дорога», «Обгон запрещен» и «Ограничение скорости 70 км/ч», рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Автомобилистам рекомендуют соблюдать осторожность во время поездок при неблагоприятных погодных условиях.

Будьте внимательны при передвижении по пригородным трассам, при неблагоприятных погодных условиях максимально снижайте скорость. По возможности воздержитесь от поездок на дальние расстояния, соотнесите цель поездки и возможные последствия, — рассказали в ведомстве.

Напомним, 29 января 2025 года на Тюменском тракте произошла массовая авария, в которой пострадал один человек.

Реверсивное движение введено на автотрассе Пермь — Екатеринбург после ДТП с фурой
Узнать подробнее
Читайте также:
Водитель автомобиля в Нижнем Тагиле сбил школьницу на ВагонкеНа дорогах Нижнего Тагила выросло количество ДТП за годХоккеисты, танк и авария под Новый год: громкие ДТП в Свердловской области в 2024
#Елизавета Зиборова#Происшествия#ГИБДД#Трасса#Серовская трасса#Предупреждение#ЧП#Дорожные знаки#18+#Екатеринбург#Автомобилисты#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика