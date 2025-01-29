На Серовском тракте ограничили скорость транспорта

Posted 29 января, 11:22
Published 29 января, 11:22
Modified 29 января, 11:24
Updated 29 января, 11:24
Так, на дорожных участках, где есть дефекты, установлены знаки «Неровная дорога», «Обгон запрещен» и «Ограничение скорости 70 км/ч», рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
Автомобилистам рекомендуют соблюдать осторожность во время поездок при неблагоприятных погодных условиях.
Будьте внимательны при передвижении по пригородным трассам, при неблагоприятных погодных условиях максимально снижайте скорость. По возможности воздержитесь от поездок на дальние расстояния, соотнесите цель поездки и возможные последствия, — рассказали в ведомстве.
Напомним, 29 января 2025 года на Тюменском тракте произошла массовая авария, в которой пострадал один человек.