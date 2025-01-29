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Posted 29 января, 10:31

Published 29 января, 10:31

Modified 29 января, 10:33

Updated 29 января, 10:33

Начальница атомного завода в Екатеринбурге задержана за взятку

Начальница атомного завода в Екатеринбурге задержана за взятку

29 января 2025, 10:31
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге задержали руководительницу электромеханического предприятия. Ее подозревают в коррупционной деятельности, которой она занималась с 2023 года.

По версии следствия, задержанная за определенную сумму помогала вывозить с завода неучтенную продукцию, которую производили сотрудники. Ее поймали вместе с сообщником, который передавал ей 150 тысяч рублей, пишет Ура.ру.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

Напомним, в Екатеринбурге возбудили дело в отношении преподавателя вуза по подозрению во взяточничестве.

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