Начальница атомного завода в Екатеринбурге задержана за взятку

Posted 29 января, 10:31
Published 29 января, 10:31
Modified 29 января, 10:33
Updated 29 января, 10:33
По версии следствия, задержанная за определенную сумму помогала вывозить с завода неучтенную продукцию, которую производили сотрудники. Ее поймали вместе с сообщником, который передавал ей 150 тысяч рублей, пишет Ура.ру.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.
Напомним, в Екатеринбурге возбудили дело в отношении преподавателя вуза по подозрению во взяточничестве.