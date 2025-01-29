tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 января, 10:09

Published 29 января, 10:09

Modified 29 января, 10:11

Updated 29 января, 10:11

Стала известна причина смерти двух мужчин в квартире Екатеринбурга

Отравились ядом: названа причина смерти двух мужчин в Екатеринбурге

29 января 2025, 10:09
Фото: Изображение Midjourney.

Стала известна причина смерти двух мужчин в квартире Екатеринбурга

Отравление неизвестным ядом стало причиной гибели двух мужчин, тела которых были найдены на улице Репина в Екатеринбурге.

Эксперты выяснили, что смерть погибших вызвал неизвестный яд. А рядом с телами были обнаружены наркотические вещества, пишет Ура.ру.

Сейчас возбуждено уголовное дело за незаконный оборот запрещенных препаратов. Известно, что мужчины были в квартире на улице Репина со своими собутыльницами. Девушки позже ушли гулять, вернувшись, обнаружили трупы.

До этого на адрес выезжала скорая помощь по подозрению в отравлении героином, потому что им стало плохо.

Напомним, что в Екатеринбурге была обнаружена в ванне мумия хозяина квартиры.

Труп человека обнаружен в Серове за Старым хлебозаводом
Узнать подробнее
Читайте также:
Во время пожара в частном доме под Первоуральском найдено тело мужчиныЖитель Верхотурья убил топором знакомогоПопытались сжечь в гаражах: молодые люди убили незнакомца в Реже
#Евгения Сафина#Происшествия#Смерть#Полиция#Экспертиза#Квартира#Отравление#Яд#18+#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика