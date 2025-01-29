Отравились ядом: названа причина смерти двух мужчин в Екатеринбурге

Posted 29 января, 10:09
Published 29 января, 10:09
Modified 29 января, 10:11
Updated 29 января, 10:11
Эксперты выяснили, что смерть погибших вызвал неизвестный яд. А рядом с телами были обнаружены наркотические вещества, пишет Ура.ру.
Сейчас возбуждено уголовное дело за незаконный оборот запрещенных препаратов. Известно, что мужчины были в квартире на улице Репина со своими собутыльницами. Девушки позже ушли гулять, вернувшись, обнаружили трупы.
До этого на адрес выезжала скорая помощь по подозрению в отравлении героином, потому что им стало плохо.
Напомним, что в Екатеринбурге была обнаружена в ванне мумия хозяина квартиры.