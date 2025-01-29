Пенсионера из Екатеринбурга замучили в «Альфа-Банке»

Posted 29 января, 08:00
Published 29 января, 08:00
Modified 29 января, 08:02
Updated 29 января, 08:02
27 января Владимир В. посетил отделение «Альфа-Банка» на проспекте Ленина, 60 для перевода денег. Казалось бы, простая процедура должна была занять всего несколько минут, но вместо этого пенсионер оказался втянут в долгий процесс проверок сотрудниками банка. Кроме того, с него хотели списать комиссию за перевод, хотя процедура сама бесплатная. В итоге в отделении мужчина провел почти три часа.
Мне сказали, что за перевод денег с одного моего счета на другой мой счет они удержат 10% от суммы. Я удивился этому, позвонил сыну, он мне объяснил, что эта операция по закону проводится бесплатно, — вспоминает ситуацию Владимир.
Не добившись успеха в одном отделении, Владимира направили в другое — на улицу Горького, 7а, где, по словам сотрудников, находится единственная служба безопасности, способная проверить все необходимые данные. Однако и там пенсионер столкнулся с бюрократическими проволочками и вынужден был ждать еще несколько часов, пока сотрудники банка проводили дополнительные проверки.
Только ближе к вечеру, спустя четыре с половиной часа после начала всей этой истории, Владимиру наконец удалось перевести свои деньги. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге сотрудница Сбера отказалась отдавать деньги другого пенсионера, когда он пришел закрыть счет и снять все 800 тысяч, которые у него были.