Пенсионера из Екатеринбурга замучили в «Альфа-Банке»

27 января Владимир В. посетил отделение «Альфа-Банка» на проспекте Ленина, 60 для перевода денег. Казалось бы, простая процедура должна была занять всего несколько минут, но вместо этого пенсионер оказался втянут в долгий процесс проверок сотрудниками банка. Кроме того, с него хотели списать комиссию за перевод, хотя процедура сама бесплатная. В итоге в отделении мужчина провел почти три часа.