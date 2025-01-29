Пенсионерка из Екатеринбурга отдала мошенникам 3 млн рублей за замену счетчиков

Posted 29 января, 07:44
Published 29 января, 07:44
Modified 29 января, 07:46
Updated 29 января, 07:46
Происшествие случилось в середине января текущего года. Женщине позвонил неизвестный. Он представился энергетиком и попросил пенсионерку продиктовать код из смс, якобы для регистрации на замену счетчиков.
Затем ей по стандартной схеме звонили мошенники якобы из Роскомнадзора и ФСБ. Они запугали пожилую женщину. В результате та встретилась около банка с курьером и отдала 3 миллиона рублей молодому человеку.
Курьера мошенников вскоре задержали. Им оказался молодой тагильчанин. В настоящее время он задержан, сообщает пресс-служба городского Управления МВД.
Ранее сообщалось, что 1,7 миллиона похитил у пенсионеров школьник-курьер из Нижнего Тагила.