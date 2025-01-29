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Posted 29 января, 07:44

Published 29 января, 07:44

Modified 29 января, 07:46

Updated 29 января, 07:46

Пенсионерка из Екатеринбурга отдала мошенникам 3 млн рублей за замену счетчиков

Пенсионерка из Екатеринбурга отдала мошенникам 3 млн рублей за замену счетчиков

29 января 2025, 07:44
Фото: Изображение Midjourney.
Курьер мошенников из Нижнего Тагила забрал у пожилой екатеринбурженки несколько миллионов рублей.

Происшествие случилось в середине января текущего года. Женщине позвонил неизвестный. Он представился энергетиком и попросил пенсионерку продиктовать код из смс, якобы для регистрации на замену счетчиков.

Затем ей по стандартной схеме звонили мошенники якобы из Роскомнадзора и ФСБ. Они запугали пожилую женщину. В результате та встретилась около банка с курьером и отдала 3 миллиона рублей молодому человеку.

Курьера мошенников вскоре задержали. Им оказался молодой тагильчанин. В настоящее время он задержан, сообщает пресс-служба городского Управления МВД.

Ранее сообщалось, что 1,7 миллиона похитил у пенсионеров школьник-курьер из Нижнего Тагила.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Мошенничество#Мошенники#18+#Екатеринбург#Инцидент
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