Первый в мире автомобиль презентовали в музее Верхней Пышмы

Posted 29 января, 16:18
Published 29 января, 16:18
Modified 29 января, 16:20
Updated 29 января, 16:20
В Музее автомобильной техники в Верхней Пышме Свердловской области представлена точная копия первого автомобиля в мире — Benz Patent-Motorwagen. Такие модели редки: во всем мире их не более 150, информирует Музей автомобильной техники.
Экспонат создан по заказу Mercedes-Benz в «нулевых» годах 21 века. Машина полностью собрана вручную с применением технологий 19 века на основе подлинных чертежей. Оригинал хранится в Мюнхене.
Промышленник и изобретатель Карл Бенц представил первую машину в 1885 году. Автомобиль имел бензиновый двигатель. Году спустя ему удалось запатентовать свое детище. Жена инженера, Берта Бенц сделала рекламу автомобилю, совершив на нем первый в мировой истории автопробег.
Музей в Верхней Пышме — одна из крупнейших коллекций ретро-техники в России. Здесь собраны сотни транспортных средств разных эпох, особенно советских, находящихся в идеальном состоянии. Музей привлекает посетителей уникальными экспонатами и современным оформлением.
Ранее в Верхнюю Пышму привезли космический корабль «Буран».