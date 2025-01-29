Первый в мире автомобиль презентовали в музее Верхней Пышмы

Промышленник и изобретатель Карл Бенц представил первую машину в 1885 году. Автомобиль имел бензиновый двигатель. Году спустя ему удалось запатентовать свое детище. Жена инженера, Берта Бенц сделала рекламу автомобилю, совершив на нем первый в мировой истории автопробег.