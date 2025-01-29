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Posted 29 января, 16:18

Published 29 января, 16:18

Modified 29 января, 16:20

Updated 29 января, 16:20

В Верхнюю Пышму привезли уникальную реплику первого в мире автомобиля

Первый в мире автомобиль презентовали в музее Верхней Пышмы

29 января 2025, 16:18
Фото: Музей автомобильной техники Верхней Пышмы.

В Верхнюю Пышму привезли уникальную реплику первого в мире автомобиля

Коллекцию Музея автомобильной техники в Верхней Пышме пополнил уникальный экспонат — реплика самого первого в мире авто, изобретенного в 70-х годах 19 века.

В Музее автомобильной техники в Верхней Пышме Свердловской области представлена точная копия первого автомобиля в мире — Benz Patent-Motorwagen. Такие модели редки: во всем мире их не более 150, информирует Музей автомобильной техники.

Экспонат создан по заказу Mercedes-Benz в «нулевых» годах 21 века. Машина полностью собрана вручную с применением технологий 19 века на основе подлинных чертежей. Оригинал хранится в Мюнхене.

Промышленник и изобретатель Карл Бенц представил первую машину в 1885 году. Автомобиль имел бензиновый двигатель. Году спустя ему удалось запатентовать свое детище. Жена инженера, Берта Бенц сделала рекламу автомобилю, совершив на нем первый в мировой истории автопробег.

Музей в Верхней Пышме — одна из крупнейших коллекций ретро-техники в России. Здесь собраны сотни транспортных средств разных эпох, особенно советских, находящихся в идеальном состоянии. Музей привлекает посетителей уникальными экспонатами и современным оформлением.

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