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Posted 29 января, 11:49

Published 29 января, 11:49

Modified 29 января, 11:51

Updated 29 января, 11:51

Под Нижним Тагилом поезд насмерть сбил 29-летнего мужчину

Под Нижним Тагилом поезд насмерть сбил 29-летнего мужчину

29 января 2025, 11:49
Фото: Изображение Midjourney.
На Среднем Урале под поезд попал молодой мужчина. Трагедия произошла на участке железной дороги Лая — Баранчинская.

29 января 2025 года утром под Нижним Тагилом на 326-м километре перегона под поезд попал 29-летний мужчина. Поезд двигался по маршруту Качканар — Екатеринбург.

Известно, что это был местный житель. По информации из транспортной прокуратуры он погиб на месте. Машинист воспользовался экстренным торможением. Трагедии избежать не удалось.

По факту произошедшего организована проверка, сообщает «Инцидент Екатеринбург».

Ранее сообщалось, что под поездом в Екатеринбурге оказался уроженец Челябинска.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Смерть#Поезд#18+#Екатеринбург#Инцидент
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