Под Нижним Тагилом поезд насмерть сбил 29-летнего мужчину

Posted 29 января, 11:49
Published 29 января, 11:49
Modified 29 января, 11:51
Updated 29 января, 11:51
29 января 2025 года утром под Нижним Тагилом на 326-м километре перегона под поезд попал 29-летний мужчина. Поезд двигался по маршруту Качканар — Екатеринбург.
Известно, что это был местный житель. По информации из транспортной прокуратуры он погиб на месте. Машинист воспользовался экстренным торможением. Трагедии избежать не удалось.
По факту произошедшего организована проверка, сообщает «Инцидент Екатеринбург».
Ранее сообщалось, что под поездом в Екатеринбурге оказался уроженец Челябинска.