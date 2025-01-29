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Posted 29 января, 03:59

Published 29 января, 03:59

Modified 29 января, 04:01

Updated 29 января, 04:01

Подросток в Екатеринбурге ограбил ПВЗ Wildberries на 40 тысяч рублей

Подросток в Екатеринбурге ограбил ПВЗ Wildberries на 40 тысяч рублей

29 января 2025, 03:59
Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург».
В Екатеринбурге юноша ограбил пункт выдачи Wildberries на улице Начдива Онуфриева. Инцидент произошел 27 января 2025 года. Размер ущерба составил 40 тысяч рублей.

О нападении неизвестного сообщила сотрудница пункта выдачи, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Известно, что молодой человек был одет в желтый пуховик, а на голов у него была балаклава. Сотрудники ПВЗ обратились в полицию. Также они потребовали, чтобы злоумышленник сам пришел и оплатил украденные товары.

Напомним, в Екатеринбурге девушка, устроившаяся работать в ПВЗ Wildberries, украла товары на несколько десятков тысяч рублей.

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