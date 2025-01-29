Подросток в Екатеринбурге ограбил ПВЗ Wildberries на 40 тысяч рублей

Posted 29 января, 03:59
Published 29 января, 03:59
Modified 29 января, 04:01
Updated 29 января, 04:01
О нападении неизвестного сообщила сотрудница пункта выдачи, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Известно, что молодой человек был одет в желтый пуховик, а на голов у него была балаклава. Сотрудники ПВЗ обратились в полицию. Также они потребовали, чтобы злоумышленник сам пришел и оплатил украденные товары.
Напомним, в Екатеринбурге девушка, устроившаяся работать в ПВЗ Wildberries, украла товары на несколько десятков тысяч рублей.