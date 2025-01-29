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Posted 29 января, 08:24

Published 29 января, 08:24

Modified 29 января, 08:26

Updated 29 января, 08:26

Родители подростка в Екатеринбурге заплатят 170 тысяч за ДТП с электросамокатом

Родители подростка в Екатеринбурге заплатят 170 тысяч за ДТП с электросамокатом

29 января 2025, 08:24
Фото: 1MI.
Родители подростка, который стал виновником ДТП с электросамокатом и иномаркой в Екатеринбурге, заплатят 170 тысяч рублей за причиненный ущерб.

Авария случилась 18 сентября 2024 года. Двое подростков катались на арендованном электросамокате и попали в ДТП с иномаркой. Юноши решили проехать через дорогу на запрещающий сигнал. В результате они получили травмы, а также был поврежден автомобиль.

Владельцы транспорта обратились в суд и потребовали выплатить 130 тысяч рублей за ущерб и еще 100 тысяч рублей морального вреда. Также они потребовали возместить средства на оплату экспертизы и судебные расходы, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Родители подростков подали встречные иски и потребовали компенсации. Суд выяснил, что водитель автомобиля не мог избежать аварии, а потому не имеется оснований для взыскания морального вреда. Однако в пользу матери второго подростка было взыскано 27 тысяч рублей.

В пользу автомобилиста иск удовлетворен частично. С подростка, который управлял электросамокатом взыскано 170,8 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге суд рассматривает дело погибшего под колесами мотоцикла мигранта-нелегала. Мужчина перебегал дорогу, когда оказался под колесами байка. Теперь его жена судится с водителем транспорта в надежде получить от него компенсацию.

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#Ирина Кирилова#Общество#ДТП#Свердловская область#Суд#Компенсация#Екатеринбург
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