Родители подростка в Екатеринбурге заплатят 170 тысяч за ДТП с электросамокатом

Posted 29 января, 08:24
Published 29 января, 08:24
Modified 29 января, 08:26
Updated 29 января, 08:26
Авария случилась 18 сентября 2024 года. Двое подростков катались на арендованном электросамокате и попали в ДТП с иномаркой. Юноши решили проехать через дорогу на запрещающий сигнал. В результате они получили травмы, а также был поврежден автомобиль.
Владельцы транспорта обратились в суд и потребовали выплатить 130 тысяч рублей за ущерб и еще 100 тысяч рублей морального вреда. Также они потребовали возместить средства на оплату экспертизы и судебные расходы, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Родители подростков подали встречные иски и потребовали компенсации. Суд выяснил, что водитель автомобиля не мог избежать аварии, а потому не имеется оснований для взыскания морального вреда. Однако в пользу матери второго подростка было взыскано 27 тысяч рублей.
В пользу автомобилиста иск удовлетворен частично. С подростка, который управлял электросамокатом взыскано 170,8 тысячи рублей.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге суд рассматривает дело погибшего под колесами мотоцикла мигранта-нелегала. Мужчина перебегал дорогу, когда оказался под колесами байка. Теперь его жена судится с водителем транспорта в надежде получить от него компенсацию.