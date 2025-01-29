Самолет экстренно приземлился в Екатеринбурге из-за пассажирки

Posted 29 января, 14:52
Published 29 января, 14:52
Modified 29 января, 14:54
Updated 29 января, 14:54
Самолет, следовавший рейсом из Екатеринбурга в Дубай, совершил внеплановую посадку в Кольцово. Это произошло 26 января.
Причиной возвращения воздушного судна в аэропорт вылета стала потеря сознания у одной из пассажирок. Экипаж запросил разрешение вернуться и благополучно приземлился в Екатеринбурге.
В небе 51-летней женщине оказала первую помощь студентка медколледжа. Она надела ей кислородную маску. По прилете женщину госпитализировали на реанимобиле.
Ранее в Екатеринбурге экстренно приземлился самолет Москва — Абакан.