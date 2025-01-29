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Posted 29 января, 14:52

Published 29 января, 14:52

Modified 29 января, 14:54

Updated 29 января, 14:54

Самолет экстренно приземлился в Екатеринбурге из-за пассажирки

Самолет экстренно приземлился в Екатеринбурге из-за пассажирки

29 января 2025, 14:52
Фото: Изображение Midjourney.
Экстренная посадка в Кольцово: пассажирке самолета Екатеринбург-Дубай потребовалась срочная медицинская помощь.

Самолет, следовавший рейсом из Екатеринбурга в Дубай, совершил внеплановую посадку в Кольцово. Это произошло 26 января.

Причиной возвращения воздушного судна в аэропорт вылета стала потеря сознания у одной из пассажирок. Экипаж запросил разрешение вернуться и благополучно приземлился в Екатеринбурге.

В небе 51-летней женщине оказала первую помощь студентка медколледжа. Она надела ей кислородную маску. По прилете женщину госпитализировали на реанимобиле.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Самолет#Экстренная посадка#Екатеринбург#Инцидент
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