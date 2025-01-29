Самолет из Дубая до Екатеринбурга экстренно приземлился в Уфе

Posted 29 января, 08:12
Published 29 января, 08:12
Modified 29 января, 08:13
Updated 29 января, 08:13
Рейс был задержан почти на сутки. Причиной стало то, что самолет ушел на запасной аэродром в Уфу. В пресс-службе Кольцово отметили, что решение было принято по причине плохой погоды.
Одна из пассажирок, которая летела из Дубая до Екатеринбурга, рассказала, что людей пять часов держали в салоне, а потом заявили, что никуда самолет не полетит, пишет 66.ру.
В аэропорту пассажирам был предоставлен сухой паек. До Екатеринбурга пассажиры отправлены на автобусах. Путь займет около 9 часов.
Ранее студентка медколледжа спасла одного из пассажиров рейса Екатеринбург — Дубай.