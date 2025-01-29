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Posted 29 января, 08:12

Published 29 января, 08:12

Modified 29 января, 08:13

Updated 29 января, 08:13

Самолет из Дубая до Екатеринбурга экстренно приземлился в Уфе

Самолет из Дубая до Екатеринбурга экстренно приземлился в Уфе

29 января 2025, 08:12
Фото: Изображение Midjourney.
Рейс из Дубая до Екатеринбурга. Однако ему пришлось приземлиться в Уфе. Пассажирам пришлось провести в салоне пять часов.

Рейс был задержан почти на сутки. Причиной стало то, что самолет ушел на запасной аэродром в Уфу. В пресс-службе Кольцово отметили, что решение было принято по причине плохой погоды.

Одна из пассажирок, которая летела из Дубая до Екатеринбурга, рассказала, что людей пять часов держали в салоне, а потом заявили, что никуда самолет не полетит, пишет 66.ру.

В аэропорту пассажирам был предоставлен сухой паек. До Екатеринбурга пассажиры отправлены на автобусах. Путь займет около 9 часов.

Ранее студентка медколледжа спасла одного из пассажиров рейса Екатеринбург — Дубай.

Самолет рейса Екатеринбург — Дубай вернулся в Кольцово из-за пассажира
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#Ирина Кирилова#Общество#Транспорт#Самолет#Рейс#Екатеринбург#Приземление
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