Сильные морозы снова вернутся в Свердловсккую область

Posted 29 января, 07:27
Published 29 января, 07:27
Modified 29 января, 07:29
Updated 29 января, 07:29
Он сообщил в своем Telegram-канале, что в ночь на среду по южной части региона прошелся циклон. Он уже сдвинулся к Зауралью. После его отхода на восток, расположится холодный гребень антициклона. Он сместится со стороны ХМАО к Свердловской области.
Также отмечается, что в южной части региона пик потепления пришелся на ночь. А вот утром ветер станет уже северным и начнет холодать. Продержится такая погода до утра четверга.
В ночь на 30 января в Свердловской области прогнозируется похолодание до -22…-27 градусов.
Ранее синоптики спрогнозировали мощный снегопад и голодед.