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Posted 29 января, 07:27

Published 29 января, 07:27

Modified 29 января, 07:29

Updated 29 января, 07:29

В Свердловской области снова похолодает

Сильные морозы снова вернутся в Свердловсккую область

29 января 2025, 07:27
Фото: 1MI.

В Свердловской области снова похолодает

Морозы вновь надвигаются на Свердловскую область. Они сменят кратковременное потепление. Так, по прогнозу синоптика Алексея Пулина, морозы ожидаются 29 и 30 января.

Он сообщил в своем Telegram-канале, что в ночь на среду по южной части региона прошелся циклон. Он уже сдвинулся к Зауралью. После его отхода на восток, расположится холодный гребень антициклона. Он сместится со стороны ХМАО к Свердловской области.

Также отмечается, что в южной части региона пик потепления пришелся на ночь. А вот утром ветер станет уже северным и начнет холодать. Продержится такая погода до утра четверга.

В ночь на 30 января в Свердловской области прогнозируется похолодание до -22…-27 градусов.

Ранее синоптики спрогнозировали мощный снегопад и голодед.

#Ирина Кирилова#Свердловская область#Погода#Прогноз#Мороз#Природа#Екатеринбург
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