Стиралка «танцует» при отжиме — один простой трюк вернет ей спокойствие за 5 минут

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Почему стиральная машина трясется при отжиме Как и чем можно смазать амортизаторы, чтобы уменьшить вибрацию Что подстелить под машинку, чтобы уменьшить вибрацию

Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему ваша стиральная машина трясется так, что кажется, будто она вот-вот улетит на орбиту? Этот шум раздражает, а вибрации портят полы и нервы. Но есть хорошая новость: такое «поведение» можно исправить и даже мастера вызывать не придется.