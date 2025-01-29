Стиралка «танцует» при отжиме — один простой трюк вернет ей спокойствие за 5 минут

Posted 29 января, 14:01
Published 29 января, 14:01
Modified 29 января, 14:03
Updated 29 января, 14:03
Когда стиральная машина переходит в режим отжима, вращение барабана достигает высокой скорости, из-за чего техника начинает вибрировать — это нормально. Однако если машинка трясется слишком сильно и буквально прыгает по полу, то, возможно, есть проблема.
К счастью, последняя причина, которая требует вызова специалиста и дорогого ремонта, встречается не так уж часто.
Амортизаторы — это своего рода «подушка безопасности» для вашей техники, и их исправность играет ключевую роль в борьбе с тряской. Если амортизаторы еще не полностью вышли из строя, их можно реанимировать с помощью смазки.
Автор дзен-канал «Сделай своими руками» советует смазать амортизаторы демпферной смазкой — это густое и вязкое средство, используемое для амортизации движущихся частей механизмов, снижения вибраций и регулирования скорости их движения. Она эффективно предотвращает трение, износ деталей и обеспечивает плавность работы устройств.
Чтобы смазать амортизаторы, обязательно отключите машину от сети, найдите доступ к деталям через нижнюю или боковую панель, нанесите средство и удостоверьтесь, что детали двигаются плавно.
Если ваша машина «скачет» на полу, исправить ситуацию помогут подручные средства.
Перед тем как выравнивать поверхность, проверьте горизонтальный уровень машинки с помощью строительного уровня. Без ровной установки любые подложки будут бесполезны.
Немного времени, пара инструментов и простых решений достаточно, чтобы ваша техника заработала тише.
Ранее мы рассказали вам, как вернуть первозданную белизну пожелтевшему пластиковому подоконнику.