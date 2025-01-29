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Posted 29 января, 14:01

Published 29 января, 14:01

Modified 29 января, 14:03

Updated 29 января, 14:03

Стиралка «танцует» при отжиме — один простой трюк вернет ей спокойствие за 5 минут

Стиралка «танцует» при отжиме — один простой трюк вернет ей спокойствие за 5 минут

29 января 2025, 14:01
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Дом и сад
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему ваша стиральная машина трясется так, что кажется, будто она вот-вот улетит на орбиту? Этот шум раздражает, а вибрации портят полы и нервы. Но есть хорошая новость: такое «поведение» можно исправить и даже мастера вызывать не придется.

Почему стиральная машина трясется при отжиме

Когда стиральная машина переходит в режим отжима, вращение барабана достигает высокой скорости, из-за чего техника начинает вибрировать — это нормально. Однако если машинка трясется слишком сильно и буквально прыгает по полу, то, возможно, есть проблема.

  • Перегрузка барабана. Если вы кладете слишком много вещей или неправильно распределяете их, барабан будет вращаться неравномерно.
  • Неровное основание. Машинка должна стоять на ровной поверхности, иначе она неизбежно будет «плясать».
  • Износ амортизаторов. Эти элементы важны для гашения вибраций, и со временем их пружины и крепления изнашиваются.
  • Внутренние повреждения. Поломка подшипников или ослабленные болты также могут стать причиной явления.

К счастью, последняя причина, которая требует вызова специалиста и дорогого ремонта, встречается не так уж часто.

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Как и чем можно смазать амортизаторы, чтобы уменьшить вибрацию

Амортизаторы — это своего рода «подушка безопасности» для вашей техники, и их исправность играет ключевую роль в борьбе с тряской. Если амортизаторы еще не полностью вышли из строя, их можно реанимировать с помощью смазки.

Автор дзен-канал «Сделай своими руками» советует смазать амортизаторы демпферной смазкой — это густое и вязкое средство, используемое для амортизации движущихся частей механизмов, снижения вибраций и регулирования скорости их движения. Она эффективно предотвращает трение, износ деталей и обеспечивает плавность работы устройств.

Чтобы смазать амортизаторы, обязательно отключите машину от сети, найдите доступ к деталям через нижнюю или боковую панель, нанесите средство и удостоверьтесь, что детали двигаются плавно.

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Что подстелить под машинку, чтобы уменьшить вибрацию

Если ваша машина «скачет» на полу, исправить ситуацию помогут подручные средства.

  • Антивибрационные коврики. Они изготовлены из плотной резины, которая глушит шум.
  • Прочные резиновые накладки под ножки. Недорогое и простое решение.
  • Листы фанеры или пенополиуретана. Особенно полезно для деревянных полов, где вибрации ощущаются сильнее.

Перед тем как выравнивать поверхность, проверьте горизонтальный уровень машинки с помощью строительного уровня. Без ровной установки любые подложки будут бесполезны.

Немного времени, пара инструментов и простых решений достаточно, чтобы ваша техника заработала тише.

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