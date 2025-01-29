Судьба человека. Дорога к Храму: учитель и священник Максим Захаров

Posted 29 января, 08:33
Published 29 января, 08:33
Modified 29 января, 08:35
Updated 29 января, 08:35
Среди тех, кто проторил свою дорогу к Храму, порой встречаются люди с удивительной судьбой. Один из них — учитель и настоятель храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Черноисточинске Максим Юрьевич Захаров.
— Как это возможно? Учитель и священник? — эти вопросы крутились в голове, когда я шёл к первому детскому православному садику в Нижнем Тагиле. Его открыли в конце прошлого года на Гальянке, в бывшем купеческом доме, построенном в начале 20 века. Немало этот дом повидал на своём веку. После революции здание приспосабливали под больницу и школу, а в годы Великой Отечественной войны в нём открыли один из первых детских садов Нижнего Тагила. И вот-новая страница в его истории.
Там я увидел, как светятся глаза ребятишек, которые с духовником, отцом Максимом, с удовольствием колядовали, играли, узнавали новое о Рождестве, Святках, традициях, связанных с ними. А ещё дети прокатились верхом на лошади! Какие незабываемые впечатления, какой чудесный праздник для детишек!
— Но как же это всё-таки возможно? Учитель и священник? — задал я, наконец, мучивший меня вопрос.
— Возможно, — улыбнувшись, ответил Максим Захаров.
Вот только возможностей для этого поначалу не было. В Кировграде, где рос Максим, в советские времена вообще не было храма. Увлекался он спортом, с удовольствием играл в волейбол, баскетбол. Воцерковленной, глубоко верующей в семье была только бабушка Максима. Может именно она заронила семена веры, которые позже взошли в его душе?
После школы Максим Захаров поступил учиться на химико-биологический факультет Нижнетагильского пединститута, стал ходить в храм на Новой Кушве и крестился в 1997 году. В храме увидел Ирину, с которой учился в параллельных классах в Кировграде. Здесь, после встречи в храме, словно после Божьего благословения, их отношения стали развиваться по-особому. Ещё студентами, в 1999 году, они обвенчались, сыграли свадьбу. Поле окончания института супруги решили продолжить свою семейную жизнь в Черноисточинске, преподавать в местной школе.
Жизнь там проверяла молодых на прочность. Максиму, например, поначалу пришлось осваивать, преподавать «непрофильную» для него географию. Супругам пришлось снимать жильё. Потом им выделили старый, пустовавший дом, где раньше была аптека. Дом встретил Захаровых пустыми глазницами разбитых окон. Пришлось взяться за восстановление дома. Работы было, как говорится, непочатый край: от заливки фундамента, укрепления стен до отделочных работ.
Жилищные проблемы семья преодолела. Максим же не только успевал учить детей в школе, но и по воскресеньям помогал батюшке в алтаре, т. е. был алтарником, быстро освоил церковную службу. И через два года отец Иоасаф, настоятель храма, предложил стать диаконом, для одобрения кандидатуры съездить к владыке, архиепископу Викентию. Он одобрил кандидатуру. Максим Захаров успешно прошел испытания, сдал экзамены в семинарии.
— А ты в школе работаешь? — задал тогда вопрос владыка М.Захарову.
— Как можно? — удивлённо ответил Максим. — Надо же в храме быть!
— А почему бы и нет? — продолжил архиепископ. -Ближе к народу, это хорошо…
— И тогда, словно Божий промысел, звонок директора школы, — вспоминает Максим Захаров. — Появилась вакансия учителя химии. Не хотите поработать?
Максим согласился, благо, что это было по его профилю образования. Вот только поначалу у многих родителей было недоумение: «Как? Как это священник ведёт уроки в школе?». Им отвечали: «Ничего в этом противоестественного нет. У Максима Юрьевича соответствующий диплом, он ведёт уроки по образовательным стандартам».
На уроках, согласно программе, я рассказываю об эволюционной теории дарвинизма, — подчёркивает Максим Захаров. — Но есть ещё теория креационизма, сотворения мира Богом, которой учат в семинариях. Людям, считаю, надо знать обе теории, и, исходя из этого, выбирать мировоззрение по сердцу…
Лёд недоверия некоторых родителей Максим Захаров растопил быстро. Да и как иначе? Он учитель высшей категории, дети на его уроках учатся с удовольствием. И — не только в Черноисточинске. Успевает ещё он преподавать биологию в православной гимназии Нижнего Тагила, а ещё стал духовником, заместителем директора по духовно-нравственному компоненту в православном детском садике на Гальянке.
И тут снова удивляюсь:
— Как всюду успеваете? И в школах, и в детском саду, и в церкви?
— Благодаря чёткому графику, — ответил Максим Юрьевич. — Бывает, иногда службу в церкви приходится только переносить на раннее утро. Но пожилые прихожане к этому относятся с пониманием. А те, кто работают, этому даже рады: успевают помолиться и вовремя на смену успеть…
— У вас ещё и многодетная семья…
— Да, в семье пятеро детей. Старшей, Ксюше, 22 года, она учится на пятом курсе Пермского медицинского университета. Со специализацией ещё не определилась. Ей везде нравится: и в перинатальном центре, и в кардиологии. Лизе-20 лет, она студентка третьего курса Пермского педуниверситета, мечтает стать учительницей начальных классов. Мише — 19 лет, он учится на втором курсе Севастопольского университета в институте ядерной физики. Девятиклассник Дима продолжает учёбу в школе, занимается альпинизмом, скалолазанием, ходит в кружок спасателей. А самый младший, Ваня, учится в четвёртом классе, наблюдает за старшими братьями и сёстрами, ему хочется быть и медиком, и спасателем, и электриком…
— Получается, что учиться в семинарии, продолжить династию служителей церкви из сыновей никто не захотел?
— Как говорили мудрые педагоги в семинарии: «Ребята, сначала Вы должны обрести светскую специальность, укрепиться физически и интеллектуально, а потом, если сердце лежит, выбрать церковную стезю…».
С этими словами я полностью согласен. Хотя, конечно, всем моим детям православие не чуждо. Все мои сыновья, например, помогали мне в алтаре, — подавали кадило, зажигали свечи: были, как и я прежде, алтарниками… Выбор церковной стези- это добровольный, свободный выбор человека. Я, как отец, хочу, чтобы мои дети были счастливы, занимались любимым делом.
— Вы загружены до предела. Да и ваша супруга Ирина не домохозяйка, а учитель русского языка и литературы в Черноисточинской школе. Как сумели воспитать пятерых достойных детей? Что хотите сказать родителям, у которых дрожь в душе при упоминании даже не пятерых, а четырёх, троих детей?
— Когда многодетная семья живёт в любви и согласии — это совсем не страшно: дети доставляют радость. Да и тяжести особой нет: старшие дети нам помогают, играют, следят за младшими. Вот трое наших детей уехали учиться, а в доме как-то пусто, скучновато стало. Ждём с нетерпением те дни, когда они возвращаются домой. В Рождество они приезжали к нам, наполнили, как и прежде, наш дом радостью и счастьем.
— Каким для Вас был 2024 год?
— Удачным, богатым на события. Благодаря архимандриту, настоятелю храма Серафима Саровского в Екатеринбурге, а ещё уроженцу Черноисточинска, почётному старосте нашего храма отцу Гермагену (Еремееву) мы закончили реконструкцию храма, отремонтировали часть Дома культуры, в которой раньше была церковь, построили воскресную школу. Это большое здание с красивым залом, кухней, туалетами. Раньше занятия воскресной школы проходили в храме или в каменной сторожке. Это было не особенно удобно. В новом здании теперь можно проводить не только занятия, но и «круглые столы», встречи, приёмы. Торжественное открытие воскресной школы состоялось 12 января. Уникальности здания, её убранству порадовались многочисленные гости. В воскресной школе теперь занимаются не только дети, но и взрослые. И для меня это событие стало главным в рождественские святые дни.