Судьба человека. Дорога к Храму: учитель и священник Максим Захаров

Вот только возможностей для этого поначалу не было. В Кировграде, где рос Максим, в советские времена вообще не было храма. Увлекался он спортом, с удовольствием играл в волейбол, баскетбол. Воцерковленной, глубоко верующей в семье была только бабушка Максима. Может именно она заронила семена веры, которые позже взошли в его душе?

После школы Максим Захаров поступил учиться на химико-биологический факультет Нижнетагильского пединститута, стал ходить в храм на Новой Кушве и крестился в 1997 году. В храме увидел Ирину, с которой учился в параллельных классах в Кировграде. Здесь, после встречи в храме, словно после Божьего благословения, их отношения стали развиваться по-особому. Ещё студентами, в 1999 году, они обвенчались, сыграли свадьбу. Поле окончания института супруги решили продолжить свою семейную жизнь в Черноисточинске, преподавать в местной школе.