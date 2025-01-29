Судьба скандальной лесопилки, дизайн-проект школы и упрямый тагильчанин: картина дня

В выходные в Нижнем Тагиле начнется геомагнитная буря, которая продлится с 31 января по 2 февраля. В эти дни у метеочувствительных людей могут возникнуть головные боли и слабость. Им медики рекомендуют больше отдыхать и избегать стресса. Также ожидается потепление: днем до +2 °C, ночью до -2 °C.