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Posted 29 января, 17:11

Published 29 января, 17:11

Modified 29 января, 17:13

Updated 29 января, 17:13

Судьба скандальной лесопилки, дизайн-проект школы и упрямый тагильчанин: картина дня

Судьба скандальной лесопилки, дизайн-проект школы и упрямый тагильчанин: картина дня

29 января 2025, 17:11
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Вечно дымящую лесопилку на Индустриальной в Тагиле наконец уберут. Родителям и педагогам показали дизайн-проект обновленной школы №33. Жители тагильской многоэтажки неделю сидят без тепла из-за упрямого соседа. Магнитная буря принесет головные боли и слабость. Свердловчан кормили поддельным маслом.

В мэрии Нижнего Тагила решили ликвидировать незаконную лесопилку на улице Индустриальной. Вскоре территорию очистят от мусора, а землю отдадут законным арендаторам. Мэр Пинаев поднял этот вопрос на заседании комиссии по ЧС. Режим «Повышенная готовность», введенный после пожаров 17 января, все еще действует, а проверки на месте продолжают сотрудники МЧС и полиции.

Власти Тагила раскрыли дальнейшую судьбу «адской» лесопилки на Индустриальной
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Школу №33 в Нижнем Тагиле приведут в порядок почти на полгода раньше запланированного срока. Родителям и учителям уже представили дизайн-проект будущего учебного заведения, а мэр Владислав Пинаев отметил, что встречи для обсуждения ремонта стали доброй традицией.

В Нижнем Тагиле родителей и педагогов познакомили с дизайн-проектом школы №33
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Жители дома №131а на улице Чайковского в Нижнем Тагиле неделю сидят без отопления из-за отказа одной из квартир открыть дверь управляющей компании. Людям приходится обогреваться электроприборами, что грозит перегрузкой проводки. Пока впустить внутрь слесарей владельца не может убедить даже участковый.

Жилой дом в Нижнем Тагиле остался без тепла из-за упрямого жильца
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В выходные в Нижнем Тагиле начнется геомагнитная буря, которая продлится с 31 января по 2 февраля. В эти дни у метеочувствительных людей могут возникнуть головные боли и слабость. Им медики рекомендуют больше отдыхать и избегать стресса. Также ожидается потепление: днем до +2 °C, ночью до -2 °C.

На Нижний Тагил надвигается магнитная буря
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В Свердловской области обнаружили крупные партии поддельного сливочного масла. Предприниматель из Курганово, ИП Кулык В. Н., произвел 20 тонн продукции из дешевого растительного сырья. Масло под брендами «Традиционное» и «Крестьянское» изготавливали с использованием компонентов, закупленных в Тульской и Московской областях.

Свердловчан кормили поддельным сливочным маслом — в магазинах нашли тонны контрафакта
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