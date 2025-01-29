Судьба скандальной лесопилки, дизайн-проект школы и упрямый тагильчанин: картина дня

Posted 29 января, 17:11
Published 29 января, 17:11
Modified 29 января, 17:13
Updated 29 января, 17:13
В мэрии Нижнего Тагила решили ликвидировать незаконную лесопилку на улице Индустриальной. Вскоре территорию очистят от мусора, а землю отдадут законным арендаторам. Мэр Пинаев поднял этот вопрос на заседании комиссии по ЧС. Режим «Повышенная готовность», введенный после пожаров 17 января, все еще действует, а проверки на месте продолжают сотрудники МЧС и полиции.
Школу №33 в Нижнем Тагиле приведут в порядок почти на полгода раньше запланированного срока. Родителям и учителям уже представили дизайн-проект будущего учебного заведения, а мэр Владислав Пинаев отметил, что встречи для обсуждения ремонта стали доброй традицией.
Жители дома №131а на улице Чайковского в Нижнем Тагиле неделю сидят без отопления из-за отказа одной из квартир открыть дверь управляющей компании. Людям приходится обогреваться электроприборами, что грозит перегрузкой проводки. Пока впустить внутрь слесарей владельца не может убедить даже участковый.
В выходные в Нижнем Тагиле начнется геомагнитная буря, которая продлится с 31 января по 2 февраля. В эти дни у метеочувствительных людей могут возникнуть головные боли и слабость. Им медики рекомендуют больше отдыхать и избегать стресса. Также ожидается потепление: днем до +2 °C, ночью до -2 °C.
В Свердловской области обнаружили крупные партии поддельного сливочного масла. Предприниматель из Курганово, ИП Кулык В. Н., произвел 20 тонн продукции из дешевого растительного сырья. Масло под брендами «Традиционное» и «Крестьянское» изготавливали с использованием компонентов, закупленных в Тульской и Московской областях.