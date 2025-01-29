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Posted 29 января, 16:01

Published 29 января, 16:01

Modified 29 января, 16:03

Updated 29 января, 16:03

В Свердловской области контрафактное сливочное масло продавалось тоннами

Свердловчан кормили поддельным сливочным маслом — в магазинах нашли тонны контрафакта

29 января 2025, 16:01
Фото: Изображение Midjourney.

В Свердловской области контрафактное сливочное масло продавалось тоннами

В торговых точках Свердловской области инспекторы Россельхознадзора нашли поддельное сливочное масло в больших объемах. Продуктом из дешевого растительного сырья земляков кормил предприниматель из Курганово.

20 тонн контрафакта произвел ИП Кулык В. Н. Для изготовления сливочного масла под названиями «Традиционное» и «Крестьянское» использовались компоненты, приобретенные в Тульской и Московской областях, проинформировали в пресс-службе Россельхознадзора

Производитель масла нарушил установленные стандарты качества, изменив показатели жирности и снизив объем использованного сырья. Найденное масло было изъято из оборота и отправлено на утилизацию. В отношении предпринимателя вынесено предупреждение.

Напомним, что по принятым в России стандартам в состав сливочного масла должны входить только молочные жиры, без добавления растительных жиров, красителей и консервантов. Основными ингредиентами являются сливки или пастеризованное коровье молоко.

Ранее растительные компоненты были обнаружены в масле, произведенным ИП М. Ф. Мухамадеевым.

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#Дарья Бобровицкая#Проверка#Свердловская область#Магазины#Россельхознадзор#Контрафакт#ИП#Екатеринбург#Сливочное масло
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