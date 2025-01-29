Свердловчан кормили поддельным сливочным маслом — в магазинах нашли тонны контрафакта

Posted 29 января, 16:01
Published 29 января, 16:01
Modified 29 января, 16:03
Updated 29 января, 16:03
20 тонн контрафакта произвел ИП Кулык В. Н. Для изготовления сливочного масла под названиями «Традиционное» и «Крестьянское» использовались компоненты, приобретенные в Тульской и Московской областях, проинформировали в пресс-службе Россельхознадзора
Производитель масла нарушил установленные стандарты качества, изменив показатели жирности и снизив объем использованного сырья. Найденное масло было изъято из оборота и отправлено на утилизацию. В отношении предпринимателя вынесено предупреждение.
Напомним, что по принятым в России стандартам в состав сливочного масла должны входить только молочные жиры, без добавления растительных жиров, красителей и консервантов. Основными ингредиентами являются сливки или пастеризованное коровье молоко.
Ранее растительные компоненты были обнаружены в масле, произведенным ИП М. Ф. Мухамадеевым.