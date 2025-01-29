Свердловская область вошла в топ-20 регионов по самому большому росту цен

Первые три места в рейтинге заняли Чувашия, Дагестан и Тамбовская область. По словам специалиста Ольги Беленькой, рост цен зависит от географического положения регионов. Так, на севере стоят дорого овощи и фрукты, а на юге этот фактор зависит от погоды, которая влияет на качество урожая.