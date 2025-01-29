Свердловская область вошла в топ-20 регионов по самому большому росту цен

Posted 29 января, 04:34
Published 29 января, 04:34
Modified 29 января, 04:36
Updated 29 января, 04:36
Уральский регион оказался на 19 месте в топе-20. Годовая инфляция в Свердловской области составила 10,02% в конце 2024 года, сообщает Росстат.
Первые три места в рейтинге заняли Чувашия, Дагестан и Тамбовская область. По словам специалиста Ольги Беленькой, рост цен зависит от географического положения регионов. Так, на севере стоят дорого овощи и фрукты, а на юге этот фактор зависит от погоды, которая влияет на качество урожая.
Напомним, в январе 2025 года в Свердловской области стали стоить дороже говядина и маргарин.