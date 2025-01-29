Тагильчанку наказали за уже оплаченные долги

Судебные приставы заблокировали банковские счета женщины без какого-либо предупреждения, причем блокировка была полной. Когда пострадавшая обратилась к приставам, ей предложили решить проблему непосредственно с управляющей компанией. Но при этом женщине отказали в выдаче копии судебного решения и снятии хотя бы частичной блокировки со счетов, что фактически лишило ее возможности получать доходы.