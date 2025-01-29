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Posted 29 января, 05:40

Published 29 января, 05:40

Modified 29 января, 05:42

Updated 29 января, 05:42

Тагильчанку наказали за уже оплаченные долги

Тагильчанку наказали за уже оплаченные долги

29 января 2025, 05:40
Фото: 1MI.
В 2024 году одна из жительниц Нижнего Тагила продала квартиру, на которой числилась задолженность перед управляющей компанией «ТагилСити». Девушка уверяет, что полностью погасила все долги до завершения сделки купли-продажи. Однако спустя год ее счета заблокировали по заявлению УК «ТагилСити».

Судебные приставы заблокировали банковские счета женщины без какого-либо предупреждения, причем блокировка была полной. Когда пострадавшая обратилась к приставам, ей предложили решить проблему непосредственно с управляющей компанией. Но при этом женщине отказали в выдаче копии судебного решения и снятии хотя бы частичной блокировки со счетов, что фактически лишило ее возможности получать доходы.

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Когда тагильчанка обратилась в управляющую компанию «ТагилСити», ей заявили, что справку об отсутствии задолженностей не дадут. Представитель компании предложил самостоятельно передать нужные документы в суд, но за эту услугу запросили 5000 рублей. Попытки связаться с руководством компании тоже ни к чему не привели.

На данный момент жительница Нижнего Тагила планирует обратиться в прокуратуру. Арест со счетов пока не снят. Редакция TagilCity.ru сделает запрос в управляющую компанию. Ранее стало известно, что директор управляющей компании из Первоуральска своровала почти 20 млн рублей.

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