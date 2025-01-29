Тагильчанку наказали за уже оплаченные долги

Posted 29 января, 05:40
Published 29 января, 05:40
Modified 29 января, 05:42
Updated 29 января, 05:42
Судебные приставы заблокировали банковские счета женщины без какого-либо предупреждения, причем блокировка была полной. Когда пострадавшая обратилась к приставам, ей предложили решить проблему непосредственно с управляющей компанией. Но при этом женщине отказали в выдаче копии судебного решения и снятии хотя бы частичной блокировки со счетов, что фактически лишило ее возможности получать доходы.
Когда тагильчанка обратилась в управляющую компанию «ТагилСити», ей заявили, что справку об отсутствии задолженностей не дадут. Представитель компании предложил самостоятельно передать нужные документы в суд, но за эту услугу запросили 5000 рублей. Попытки связаться с руководством компании тоже ни к чему не привели.
На данный момент жительница Нижнего Тагила планирует обратиться в прокуратуру. Арест со счетов пока не снят. Редакция TagilCity.ru сделает запрос в управляющую компанию. Ранее стало известно, что директор управляющей компании из Первоуральска своровала почти 20 млн рублей.