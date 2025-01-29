Темный шоколад против стресса: союзник мозга, зубов и хорошего настроения

Posted 29 января, 11:42
Published 29 января, 11:42
Modified 29 января, 11:45
Updated 29 января, 11:45
Горький шоколад с 70% содержанием какао — это не обычная сладость, а кладезь антиоксидантов, микроэлементов и алкалоидов, которые удивительным образом воздействуют на организм.
Когда вы испытываете стресс, организм перегружается кортизолом — «гормоном стресса». Горький шоколад содержит флавоноиды, которые помогают снижать уровень кортизола и повышают выработку серотонина — «гормона счастья». Неудивительно, что кусочек этого лакомства способен за считанные минуты поднять вам настроение!
Темный шоколад выводит из организма кортизол и катехоламины — гормоны, отвечающие за реакцию на стресс. Благодаря этому свойству натуральный шоколад оберегает человека от излишнего перевозбуждения во время неприятных ситуаций, — рассказала преподаватель РОСИБИОТЕХа Инга Беляева.
Горький шоколад — натуральный стимулятор. Его компоненты, такие как теобромин и кофеин, улучшают память, повышают концентрацию и обеспечивают приток энергии. Употребление шоколада способствует лучшему кровоснабжению мозга, что, в свою очередь, улучшает когнитивные функции.
На первый взгляд, идея о том, что шоколад полезен для зубов, звучит странно, ведь мы привыкли считать сладости их извечными врагами. Однако алкалоиды, такие как теобромин, в горьком шоколаде укрепляют зубную эмаль, предотвращая кариес. Конечно, это работает только в случае шоколада с низким содержанием сахара, так что молочный вариант тут не подойдет.
Можно ли есть горький шоколад каждый день?
Да, но в умеренных количествах. 20-30 граммов в день будет вполне достаточно, чтобы получить пользу без. А вот употребление горького шоколада в больших количествах или слишком часто может навредить вашему здоровью.
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