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Posted 29 января, 11:42

Published 29 января, 11:42

Modified 29 января, 11:45

Updated 29 января, 11:45

Темный шоколад против стресса: союзник мозга, зубов и хорошего настроения

Темный шоколад против стресса: союзник мозга, зубов и хорошего настроения

29 января 2025, 11:42
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Еда и напитки
Горький шоколад — это, без преувеличения, «суперфуд». Он помогает нам справляться с трудностями, повышает нашу продуктивность и одновременно заботится о здоровье. Его влияние на мозг и стресс доказано учеными, а польза для зубов давно перестала быть мифом.

Как шоколад помогает бороться со стрессом

Горький шоколад с 70% содержанием какао — это не обычная сладость, а кладезь антиоксидантов, микроэлементов и алкалоидов, которые удивительным образом воздействуют на организм.

Когда вы испытываете стресс, организм перегружается кортизолом — «гормоном стресса». Горький шоколад содержит флавоноиды, которые помогают снижать уровень кортизола и повышают выработку серотонина — «гормона счастья». Неудивительно, что кусочек этого лакомства способен за считанные минуты поднять вам настроение!

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Темный шоколад выводит из организма кортизол и катехоламины — гормоны, отвечающие за реакцию на стресс. Благодаря этому свойству натуральный шоколад оберегает человека от излишнего перевозбуждения во время неприятных ситуаций, — рассказала преподаватель РОСИБИОТЕХа Инга Беляева.

Как горький шоколад влияет на работу мозга?

Горький шоколад — натуральный стимулятор. Его компоненты, такие как теобромин и кофеин, улучшают память, повышают концентрацию и обеспечивают приток энергии. Употребление шоколада способствует лучшему кровоснабжению мозга, что, в свою очередь, улучшает когнитивные функции.

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Хочешь прокачать мозги — съешь кусочек шоколада!. Фото: freepik.com

Правда ли, что алкалоиды, которые есть в шоколаде, благотворно влияют на зубную эмаль

На первый взгляд, идея о том, что шоколад полезен для зубов, звучит странно, ведь мы привыкли считать сладости их извечными врагами. Однако алкалоиды, такие как теобромин, в горьком шоколаде укрепляют зубную эмаль, предотвращая кариес. Конечно, это работает только в случае шоколада с низким содержанием сахара, так что молочный вариант тут не подойдет.

Можно ли есть горький шоколад каждый день?

Да, но в умеренных количествах. 20-30 граммов в день будет вполне достаточно, чтобы получить пользу без. А вот употребление горького шоколада в больших количествах или слишком часто может навредить вашему здоровью.

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