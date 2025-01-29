Темный шоколад против стресса: союзник мозга, зубов и хорошего настроения

На первый взгляд, идея о том, что шоколад полезен для зубов, звучит странно, ведь мы привыкли считать сладости их извечными врагами. Однако алкалоиды, такие как теобромин, в горьком шоколаде укрепляют зубную эмаль, предотвращая кариес. Конечно, это работает только в случае шоколада с низким содержанием сахара, так что молочный вариант тут не подойдет.