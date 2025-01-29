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Posted 29 января, 05:38

Published 29 января, 05:38

Modified 29 января, 05:40

Updated 29 января, 05:40

В Екатеринбурге накрыли антисанитарный цех, где готовили еду для студентов из Индии

В Екатеринбурге накрыли антисанитарный цех, где готовили еду для студентов из Индии

29 января 2025, 05:38
Фото: 1MI.
Сюжет
Мигранты
Мигранты из Индии готовили в Екатеринбурге еду для студентов из этой же страны, в цеху с антисанитарными условиями. Их накрыли полиция и общественники.

В кухонном помещении работники также организовали спальное место. Кроме того, в цеху не было вентиляции или вытяжки, стоял неприятный запах, рассказал общественный деятель Дмитрий Чукреев в своем Telegram-канале.

В этом же цеху полицейские обнаружили сертификаты на имена других граждан Индии об отсутствии ВИЧ. Сотрудников задержали и отвезли в отделении.

Напомним, ранее в Екатеринбурге был обнаружен цех, в котором делали роллы в условиях антисанитарии.

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