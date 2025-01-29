В Екатеринбурге накрыли антисанитарный цех, где готовили еду для студентов из Индии

Posted 29 января, 05:38
Published 29 января, 05:38
Modified 29 января, 05:40
Updated 29 января, 05:40
В кухонном помещении работники также организовали спальное место. Кроме того, в цеху не было вентиляции или вытяжки, стоял неприятный запах, рассказал общественный деятель Дмитрий Чукреев в своем Telegram-канале.
В этом же цеху полицейские обнаружили сертификаты на имена других граждан Индии об отсутствии ВИЧ. Сотрудников задержали и отвезли в отделении.
Напомним, ранее в Екатеринбурге был обнаружен цех, в котором делали роллы в условиях антисанитарии.