В Красноуфимске двух водителей лишили прав из-за проблем с психикой

Posted 29 января, 12:39
Published 29 января, 12:39
Modified 29 января, 12:41
Updated 29 января, 12:41
Красноуфимская межрайонная прокуратура обратилась в суд с исками о лишении водительских прав двух мужчин (1948 и 1958 годов рождения) в связи с наличием у них психических заболеваний, препятствующих безопасному управлению транспортом. Несмотря на диагноз, мужчины имели действующие водительские удостоверения.
Суд удовлетворил иски прокуратуры и лишил их прав. Решение суда может быть обжаловано, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Напомним, 10 опасных водителей лишили прав на Среднем Урале.