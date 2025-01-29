В Красноуфимске двух водителей лишили прав из-за проблем с психикой

Красноуфимская межрайонная прокуратура обратилась в суд с исками о лишении водительских прав двух мужчин (1948 и 1958 годов рождения) в связи с наличием у них психических заболеваний, препятствующих безопасному управлению транспортом. Несмотря на диагноз, мужчины имели действующие водительские удостоверения.