tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 января, 12:39

Published 29 января, 12:39

Modified 29 января, 12:41

Updated 29 января, 12:41

В Красноуфимске двух водителей лишили прав из-за проблем с психикой

В Красноуфимске двух водителей лишили прав из-за проблем с психикой

29 января 2025, 12:39
Фото: 1MI.
В Свердловской области двух водителей лишили прав из-за проблем с психикой.

Красноуфимская межрайонная прокуратура обратилась в суд с исками о лишении водительских прав двух мужчин (1948 и 1958 годов рождения) в связи с наличием у них психических заболеваний, препятствующих безопасному управлению транспортом. Несмотря на диагноз, мужчины имели действующие водительские удостоверения.

Суд удовлетворил иски прокуратуры и лишил их прав. Решение суда может быть обжаловано, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Напомним, 10 опасных водителей лишили прав на Среднем Урале.

Екатеринбурженку с расстройством психики лишили водительских прав
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Суд#Водительские права#Права#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика