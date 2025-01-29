В Нижнем Тагиле родителей и педагогов познакомили с дизайн-проектом школы №33

Posted 29 января, 06:52
Published 29 января, 06:52
Modified 29 января, 06:54
Updated 29 января, 06:54
В Нижнем Тагиле родителей и учителей познакомили с дизайн-проектом школы №33. Учебное заведение в настоящее время капитально ремонтируют.
Встречаться с родителями и педагогами для обсуждения хода ремонта стало традицией, рассказал мэр Владислав Пинаев.
Градоначальник также сообщил, что ремонт будет завершен значительно раньше срока. Изначально планировалась сдача объекта в декабре, но ее перенесли на сентябрь текущего года. Школа также получит новое оборудование.
Напомним, годовая задержка ремонта школы в Реже обернулась штрафом для подрядчика.