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Posted 29 января, 06:52

Published 29 января, 06:52

Modified 29 января, 06:54

Updated 29 января, 06:54

В Нижнем Тагиле родителей и педагогов познакомили с дизайн-проектом школы №33

В Нижнем Тагиле родителей и педагогов познакомили с дизайн-проектом школы №33

29 января 2025, 06:52
Фото: 1MI.
Школу №33 в Нижнем Тагиле отремонтируют почти на полгода раньше.

В Нижнем Тагиле родителей и учителей познакомили с дизайн-проектом школы №33. Учебное заведение в настоящее время капитально ремонтируют.

Встречаться с родителями и педагогами для обсуждения хода ремонта стало традицией, рассказал мэр Владислав Пинаев.

Градоначальник также сообщил, что ремонт будет завершен значительно раньше срока. Изначально планировалась сдача объекта в декабре, но ее перенесли на сентябрь текущего года. Школа также получит новое оборудование.

Напомним, годовая задержка ремонта школы в Реже обернулась штрафом для подрядчика.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Дети#Школа#Ремонт#Капитальный ремонт#Екатеринбург
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