В Пермском крае 93-летнюю женщину тащили по сугробам к скорой

Сотрудники скорой медицинской помощи были вынуждены нести пожилую пациентку к машине в Гремячинске прямо по глубоким сугробам. Им помогали соседи и прохожие. Это произошло из-за того, что машина не смогла подъехать к многоэтажному дому по не чищенной дороге.