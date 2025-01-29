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Posted 29 января, 14:21

Published 29 января, 14:21

Modified 29 января, 14:23

Updated 29 января, 14:23

В Пермском крае 93-летнюю женщину тащили по сугробам к скорой

В Пермском крае 93-летнюю женщину тащили по сугробам к скорой

29 января 2025, 14:21
Фото: Изображение Midjourney.
В Пермском крае пациентку пришлось нести по сугробам до машины скорой помощи.

Сотрудники скорой медицинской помощи были вынуждены нести пожилую пациентку к машине в Гремячинске прямо по глубоким сугробам. Им помогали соседи и прохожие. Это произошло из-за того, что машина не смогла подъехать к многоэтажному дому по не чищенной дороге.

В результате 93-летняя женщина умерла в больнице в реанимационном отделении.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что помощь пожилой женщине врачи оказали вовремя, пишет Ural Mash.

Напомним, жители Верхней Салды жалуются на нехватку врачей и плохую работу скорой помощи.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Смерть#Скорая помощь#Скорая#Екатеринбург#Инцидент
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