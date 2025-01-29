В Пермском крае 93-летнюю женщину тащили по сугробам к скорой

Posted 29 января, 14:21
Published 29 января, 14:21
Modified 29 января, 14:23
Updated 29 января, 14:23
Сотрудники скорой медицинской помощи были вынуждены нести пожилую пациентку к машине в Гремячинске прямо по глубоким сугробам. Им помогали соседи и прохожие. Это произошло из-за того, что машина не смогла подъехать к многоэтажному дому по не чищенной дороге.
В результате 93-летняя женщина умерла в больнице в реанимационном отделении.
В Министерстве здравоохранения сообщили, что помощь пожилой женщине врачи оказали вовремя, пишет Ural Mash.
Напомним, жители Верхней Салды жалуются на нехватку врачей и плохую работу скорой помощи.