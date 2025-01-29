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Posted 29 января, 11:12

Published 29 января, 11:12

Modified 29 января, 11:15

Updated 29 января, 11:15

В Свердловской области суд смягчил приговор растратившему имущество фермеру

В Свердловской области суд смягчил приговор растратившему имущество фермеру

29 января 2025, 11:12
Фото: Изображение Midjourney.
Свердловский областной суд смягчил приговор фермеру.

В 2021 году фермер продал купленные на субсидии от государства деньги сельхозтехнику и недвижимость. Это было запрещено по условиям контракта. Кроме того, фермер продал коровники и молочный блок. В результате фирма потеряла 47 миллионов.

Суд приговорил мужчину к 3 годам 6 месяцам принудительных работ. С него удержат 15% зарплаты.

Фермер подал на апелляцию. Суд смягчил приговор. Ему отменили решение на лишение права занимать должности в коммерческих организациях. В остальном приговор остался без изменений, сообщает пресс-служба облсуда.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области фермеры получат более 175 миллионов рублей субсидий.

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