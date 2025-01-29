В Свердловской области суд смягчил приговор растратившему имущество фермеру

Posted 29 января, 11:12
Published 29 января, 11:12
Modified 29 января, 11:15
Updated 29 января, 11:15
В 2021 году фермер продал купленные на субсидии от государства деньги сельхозтехнику и недвижимость. Это было запрещено по условиям контракта. Кроме того, фермер продал коровники и молочный блок. В результате фирма потеряла 47 миллионов.
Суд приговорил мужчину к 3 годам 6 месяцам принудительных работ. С него удержат 15% зарплаты.
Фермер подал на апелляцию. Суд смягчил приговор. Ему отменили решение на лишение права занимать должности в коммерческих организациях. В остальном приговор остался без изменений, сообщает пресс-служба облсуда.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области фермеры получат более 175 миллионов рублей субсидий.