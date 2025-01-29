В заповеднике и с ружьем: бывшего мэра Тавды уличили в нарушении правил охоты

При проверке у Лачимова нашли карабин CZ-457, оснащенный оптическим прицелом, а также определенное количество патронов. Тем не менее экс-глава города не смог предоставить необходимые документы — ни разрешения на оружие, ни охотничьего билета при нем не оказалось. Сам Лачимов пояснил, что все бумаги он забыл дома и по этой причине не взял их с собой.