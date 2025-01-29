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Posted 29 января, 15:34

Published 29 января, 15:34

Modified 29 января, 15:36

Updated 29 января, 15:36

Экс-мэр Тавды задержан с ружьем в заповедной зоне

В заповеднике и с ружьем: бывшего мэра Тавды уличили в нарушении правил охоты

29 января 2025, 15:34
Фото: 1MI.

Экс-мэр Тавды задержан с ружьем в заповедной зоне

В природном заказнике «Среднинский бор» поймали бывшего мэра Тавды Виктора Лачимова с оружием.

Почетный гражданин города, как утверждается, прибыл в регион с целью поохотиться на глухарей. Эту информацию передает ЕАН, ссылаясь на данные, полученные от источника.

При проверке у Лачимова нашли карабин CZ-457, оснащенный оптическим прицелом, а также определенное количество патронов. Тем не менее экс-глава города не смог предоставить необходимые документы — ни разрешения на оружие, ни охотничьего билета при нем не оказалось. Сам Лачимов пояснил, что все бумаги он забыл дома и по этой причине не взял их с собой.

В отношении бывшего мэра был оформлен административный протокол за нарушение правил охоты. Карабин изъяли и передали сотрудникам полиции. Пресс-секретарь регионального УМВД Валерий Горелых отметил, что при использовании оружия ситуация могла бы выйти за рамки административного правонарушения и перейти в категорию уголовного дела.

Ранее стало известно, что в 2025 году Свердловская область потратит на борьбу с браконьерами около 100 млн рублей.

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