Власти Тагила раскрыли дальнейшую судьбу «адской» лесопилки на Индустриальной

Posted 29 января, 16:42
Published 29 января, 16:42
Modified 29 января, 16:44
Updated 29 января, 16:44
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в среду, 29 января, провел заседание комиссии по ЧС. Главным вопросом повестки дня стала судьба лесопилки на улице Индустриальной, рассказали в пресс-службе мэрии.
Напомним, что С 17 января из-за постоянных пожаров здесь был введен режим «Повышенная готовность» и теперь администрация города совместно с сотрудниками МЧС и полицией регулярно проводит инспекции, направленные на выявление и пресечение незаконных действий.
Определены точные границы участков, обнаружены нелегальные строения, а также состоялось совещание с предпринимателями, которые выразили готовность заняться утилизацией отходов.
Егор Копысов, заместитель главы города, отметил, что ежедневно выявляются случаи незаконного складирования мусора, ответственные за это люди уже установлены.
Владислав Пинаев подчеркнул, что крайне важно завершить утилизацию отходов до начала пожароопасного сезона, а также заняться поиском добросовестных арендаторов для указанных территорий.
Проведем необходимые процедуры с участками, выставим их на торги, чтобы на них появились законные арендаторы или владельцы. Первоочередная же задача, утилизировать те отходы пиломатериалов, которые там накоплены. Есть ряд инициатив от предпринимателей, которые могут помочь нам в решении этого вопроса. Пока не наступил пожароопасный период, необходимо утилизировать все те объемы, которые копились многие годы, - сказал мэр.
Представители МЧС и полиции отчитались о проведенных мероприятиях и предложили дальнейшие шаги по улучшению ситуации. В обсуждении проблем участвовали также специалисты Роспотребнадзора и службы судебных приставов. Режим «Повышенная готовность» сохранится до тех пор, пока не будет полностью устранена угроза.
Один из последних пожаров на тагильской лесопилке произошел во время праздников, 8 января. Горожане не могли открыть окна из-за едкого дыма.