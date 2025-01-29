Власти Тагила раскрыли дальнейшую судьбу «адской» лесопилки на Индустриальной

В мэрии Тагила решили судьбу скандальной лесопилки на Индустриальной

Незаконная лесопилка на Индустриальной в Нижнем Тагиле больше не будет кошмарить горожан — в скором времени все отходы и мусор с ее территории уберут, а на землю подыщут законных арендаторов.