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Posted 29 января, 14:42

Published 29 января, 14:42

Modified 29 января, 14:44

Updated 29 января, 14:44

Волшебный дуэт лимонки и моющего средства — ванная сияет как бриллиант

Волшебный дуэт лимонки и моющего средства — ванная сияет как бриллиант

29 января 2025, 14:42
Фото: 1MI.
Рубрика
Дом и сад
Известковый налет — это довольно упрямый «гость», избавиться от которого порой крайне трудно. Эффективные покупные средства часто стоят недешево, а химические запахи могут свести с ума. Но есть средства, которые всегда под рукой.

Экспериментировать с дорогими чистящими средствами или дышать агрессивной химией — явно не лучший выбор. Все, что вам понадобится, — это лимонная кислота, средство для мытья посуды и немного терпения.

В небольшой миске смешайте 2 столовые ложки лимонной кислоты с 1 столовой ложкой средства для мытья посуды и 500 мл теплой воды. Размешивайте смесь до полного растворения. С помощью губки или мягкой ткани нанесите раствор на участки, покрытые налетом. Труднодоступные места можно обработать старой зубной щеткой — такой способ рекомендует автор дзен-канал «Советы для дома».

Не торопитесь — дайте раствору «поработать» 10–15 минут. Это время нужно, чтобы лимонная кислота растворила налет. После этого просто промойте обработанные области теплой водой. Для блеска можно протереть их сухой хлопковой тканью.

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Лимонная кислота — главный герой в этой истории. Она активно растворяет минералы, которые содержатся в известковом налете. В то же время средство для мытья посуды помогает справиться с жиром. Вместе эти два ингредиента работают как настоящие напарники, справляясь даже с самыми сложными пятнами.

Кстати, этот метод безопасен для большинства пластиковых поверхностей. Главное — не использовать слишком жесткие губки, чтобы не оставлять царапин. Также раствором можно почистить душ или кран.

Повторяйте чистку лимонной кислотой и гелем для мытья посуды раз в месяц, чтобы налет не накапливался.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Безопасность#Ванная#Чистка#Лимонная кислота#Дом и сад#КЦ#Известковый налет#Моющее средство#Блеск#Хозяйственные советы#Советы по уборке
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