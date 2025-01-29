Волшебный дуэт лимонки и моющего средства — ванная сияет как бриллиант

Posted 29 января, 14:42
Published 29 января, 14:42
Modified 29 января, 14:44
Updated 29 января, 14:44
Экспериментировать с дорогими чистящими средствами или дышать агрессивной химией — явно не лучший выбор. Все, что вам понадобится, — это лимонная кислота, средство для мытья посуды и немного терпения.
В небольшой миске смешайте 2 столовые ложки лимонной кислоты с 1 столовой ложкой средства для мытья посуды и 500 мл теплой воды. Размешивайте смесь до полного растворения. С помощью губки или мягкой ткани нанесите раствор на участки, покрытые налетом. Труднодоступные места можно обработать старой зубной щеткой — такой способ рекомендует автор дзен-канал «Советы для дома».
Не торопитесь — дайте раствору «поработать» 10–15 минут. Это время нужно, чтобы лимонная кислота растворила налет. После этого просто промойте обработанные области теплой водой. Для блеска можно протереть их сухой хлопковой тканью.
Лимонная кислота — главный герой в этой истории. Она активно растворяет минералы, которые содержатся в известковом налете. В то же время средство для мытья посуды помогает справиться с жиром. Вместе эти два ингредиента работают как настоящие напарники, справляясь даже с самыми сложными пятнами.
Кстати, этот метод безопасен для большинства пластиковых поверхностей. Главное — не использовать слишком жесткие губки, чтобы не оставлять царапин. Также раствором можно почистить душ или кран.
Повторяйте чистку лимонной кислотой и гелем для мытья посуды раз в месяц, чтобы налет не накапливался.
Ранее мы рассказали вам, зачем хитрые хозяйки кладут картофельные очистки в чайник.