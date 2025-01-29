Волшебный дуэт лимонки и моющего средства — ванная сияет как бриллиант

Лимонная кислота — главный герой в этой истории. Она активно растворяет минералы, которые содержатся в известковом налете. В то же время средство для мытья посуды помогает справиться с жиром. Вместе эти два ингредиента работают как настоящие напарники, справляясь даже с самыми сложными пятнами.