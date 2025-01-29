ВТБ: Объем депозитов достигнет 60 трлн рублей через полгода

Аналитики ВТБ считают, что Центробанк не снизит ключевую ставку до тех пор, пока инфляция существенно не уменьшится. Однако возможны небольшие коррективы в зависимости от действий регулятора. Самые высокие ставки ожидаются этой зимой, но во второй половине года возможны изменения, и при понижении ставок средства могут перейти на накопительные счета. Это и станет ключевым на рынке сбережений в текущем году.