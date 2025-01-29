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Posted 29 января, 06:43

Published 29 января, 06:43

Modified 29 января, 06:43

Updated 29 января, 06:43

ВТБ: Объем депозитов достигнет 60 трлн рублей через полгода

ВТБ: Объем депозитов достигнет 60 трлн рублей через полгода

29 января 2025, 06:43
Фото: Изображение Midjourney.
В первой половине 2025 года объем депозитов в российских банках достигнет 60 триллионов рублей, сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Он ожидает, что к концу этого года рынок сбережений в РФ увеличится на 21%, превысив 68 триллионов рублей, при этом основным драйвером роста останутся рублевые вклады. Об этом информирует gorod55.ru.

Горшков отметил, что в текущем году финансовый рынок будет ориентирован на вкладчиков. Многие россияне продолжают копить деньги для крупных покупок, используя депозиты и накопительные счета, что обеспечит значительный рост в этом сегменте благодаря высоким процентам, полученным по истечении сроков зимних вкладов с самыми выгодными ставками. Ожидается повторение рекордного результата 2024 года, и россияне смогут заработать на вкладах около семи триллионов рублей.

По словам Горшкова, в первой половине года ключевая ставка останется на очень высоком уровне, что обеспечит высокую доходность сберегательных продуктов. Средняя ставка по депозитам составит 19–20% годовых, а по маркетинговым предложениям — 22–23% годовых.

Аналитики ВТБ считают, что Центробанк не снизит ключевую ставку до тех пор, пока инфляция существенно не уменьшится. Однако возможны небольшие коррективы в зависимости от действий регулятора. Самые высокие ставки ожидаются этой зимой, но во второй половине года возможны изменения, и при понижении ставок средства могут перейти на накопительные счета. Это и станет ключевым на рынке сбережений в текущем году.

Нынешний рынок ориентирован на вклады сроком до года. По оценкам аналитиков ВТБ, доля таких вкладов с сентября 2024 года увеличилась на три процентных пункта и составляет около 94% всех рублевых депозитов.

Заместитель президента — председателя правления ВТБ также отметил, что в прошлом году средняя максимальная ставка по привлечению вкладов основных участников рынка достигала 22,8%, но к концу года, при сохранении ключевой ставки, уменьшилась до 21,7%. Тем не менее ситуация на рынке остаётся уникальной, когда процент по депозитам выше ключевой ставки.

По информации Горшкова, более 750 тысяч клиентов банка переоткрыли свои вклады на пике ставок в декабре прошлого года. В этом месяце объем классических розничных сбережений банка увеличился на рекордные 895 миллиардов рублей.

Количество депозитов в декабре выросло на 20% по сравнению с ноябрем. В целом в 2024 году в ВТБ было открыто более 7,3 миллиона вкладов, что в полтора раза превышает показатели 2023 года. Ожидается, что к концу текущего года количество вкладчиков в ВТБ достигнет девяти миллионов.

#Экономика
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