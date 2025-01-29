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Posted 29 января, 09:28

Published 29 января, 09:28

Modified 29 января, 09:30

Updated 29 января, 09:30

Пожилая женщина погибла при пожаре на Вагонке в Нижем Тагиле

Загорелась свечка: пенсионерка погибла при пожаре в Нижем Тагиле

29 января 2025, 09:28
Фото: Отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила и ГГО.

Пожилая женщина погибла при пожаре на Вагонке в Нижем Тагиле

28 января 2025 года тело 75-летней пенсионерки было обнаружено в сгоревшей квартире на улице Алтайской в Нижнем Тагиле. Предварительно установлено, что в жилище загорелась свечка.

Возгорание случилось в многоэтажном доме №23. По сообщению диспетчера на место выехали семь огнеборцев. Было привлечено три единицы спецтехники.

В квартире нашли бездыханное тело 75-летней женщины. По словам соседей там было отключено электричество, поэтому хозяйка для освещения использовала свечи. Кроме того, в жилище было много хлама.

Фото: Отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила и ГГО

Напомним, что в частном доме в свердловском селе Сылва после пожара также был обнаружен труп женщины.

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