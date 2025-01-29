Загорелась свечка: пенсионерка погибла при пожаре в Нижем Тагиле

Posted 29 января, 09:28
Published 29 января, 09:28
Modified 29 января, 09:30
Updated 29 января, 09:30
Возгорание случилось в многоэтажном доме №23. По сообщению диспетчера на место выехали семь огнеборцев. Было привлечено три единицы спецтехники.
В квартире нашли бездыханное тело 75-летней женщины. По словам соседей там было отключено электричество, поэтому хозяйка для освещения использовала свечи. Кроме того, в жилище было много хлама.
Напомним, что в частном доме в свердловском селе Сылва после пожара также был обнаружен труп женщины.