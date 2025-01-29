Жилой дом в Нижнем Тагиле остался без тепла из-за упрямого жильца

Posted 29 января, 06:38
Published 29 января, 06:38
Modified 29 января, 06:40
Updated 29 января, 06:40
Вот уже седьмой день, как жители многоквартирного дома по адресу Чайковского, 131а живут без отопления. Виной всему — один из жильцов, который категорически отказывается предоставлять доступ в свою квартиру представителям управляющей компании. В той квартире проживает женщина, но она не пускает даже участкового. Как-либо повлиять на ситуацию ни жильцы, ни УК не могут. Остается надеяться только на вышестоящие структуры. Все возможные меры воздействия на ситуацию уже предприняты. Жильцами было составлено заявление в прокуратуру.
Не пускает в квартиру, там был участковый, участкового не пускает. Она собственница, мы же не можем к ней врываться. Жильцы уже написали заявление в прокуратуру. В той квартире женщина-женщина, — рассказала редакции TagilCity.ru директор управляющей компании.
Тем временем, жители дома отчаянно пытаются согреться любыми возможными способами. Электрические обогреватели стали единственным источником тепла, хотя использование их в большом количестве создает серьезную нагрузку на электросеть здания. По словам жильцов, проводка в доме давно устарела и не рассчитана на такие нагрузки. Это создает потенциальный риск короткого замыкания и даже пожара.
Ранее стало известно, как жительнице Нижнего Тагила арестовали все карты из-за коммунальных долгов, которые уже были погашены.