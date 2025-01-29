tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 января, 06:38

Published 29 января, 06:38

Modified 29 января, 06:40

Updated 29 января, 06:40

Жители одного из домов в Нижнем Тагиле уже неделю живут без отопления

Жилой дом в Нижнем Тагиле остался без тепла из-за упрямого жильца

29 января 2025, 06:38
Фото: 1MI.

Жители одного из домов в Нижнем Тагиле уже неделю живут без отопления

Уже неделю жители дома № 131а на улице Чайковского живут без отопления из-за того, что один из жильцов не пускает в свою квартиру управляющую компанию. Люди вынуждены обогреваться электроприборами, рискуя перегрузить старую проводку.

Вот уже седьмой день, как жители многоквартирного дома по адресу Чайковского, 131а живут без отопления. Виной всему — один из жильцов, который категорически отказывается предоставлять доступ в свою квартиру представителям управляющей компании. В той квартире проживает женщина, но она не пускает даже участкового. Как-либо повлиять на ситуацию ни жильцы, ни УК не могут. Остается надеяться только на вышестоящие структуры. Все возможные меры воздействия на ситуацию уже предприняты. Жильцами было составлено заявление в прокуратуру.

Не пускает в квартиру, там был участковый, участкового не пускает. Она собственница, мы же не можем к ней врываться. Жильцы уже написали заявление в прокуратуру. В той квартире женщина-женщина, — рассказала редакции TagilCity.ru директор управляющей компании.

Тем временем, жители дома отчаянно пытаются согреться любыми возможными способами. Электрические обогреватели стали единственным источником тепла, хотя использование их в большом количестве создает серьезную нагрузку на электросеть здания. По словам жильцов, проводка в доме давно устарела и не рассчитана на такие нагрузки. Это создает потенциальный риск короткого замыкания и даже пожара.

Ранее стало известно, как жительнице Нижнего Тагила арестовали все карты из-за коммунальных долгов, которые уже были погашены.

Тагильчанку наказали за уже оплаченные долги
Узнать подробнее
Читайте также:
Холодно в квартирах: жители Горноуральского жалуются на полное бездействие своей УКИгнор Летникова: подвалы затоплены, а детские площадки забытыКоммунальное бедствие на Вагонке: тагильчане замерзают без тепла и горячей воды
#Артем Карнаухов#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Холода#Отопление#Управляющая компания#УК#Соседи#Екатеринбург#Замерз#Проблемы с отоплением#Замерзание
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика