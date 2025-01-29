Жилой дом в Нижнем Тагиле остался без тепла из-за упрямого жильца

Вот уже седьмой день, как жители многоквартирного дома по адресу Чайковского, 131а живут без отопления. Виной всему — один из жильцов, который категорически отказывается предоставлять доступ в свою квартиру представителям управляющей компании. В той квартире проживает женщина, но она не пускает даже участкового. Как-либо повлиять на ситуацию ни жильцы, ни УК не могут. Остается надеяться только на вышестоящие структуры. Все возможные меры воздействия на ситуацию уже предприняты. Жильцами было составлено заявление в прокуратуру.