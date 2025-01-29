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Posted 29 января, 06:17

Published 29 января, 06:17

Modified 29 января, 06:19

Updated 29 января, 06:19

Жители Невьянска останутся без воды на два дня

Жители Невьянска останутся без воды на два дня

29 января 2025, 06:17
Фото: Изображение Midjourney.
В Невьянске временно отключат водоснабжение 30 и 31 января 2025 года в девять часов утра.

Отключение воды пройдет в связи с аварийными работами по ремонту водопровода на улице Кирова, рассказали в пресс-службе «Водоканала» Невьянска.

Так, воды не будет в частных домах на улицах Мамина-Сибиряка, Кирова, Володарского, Свободы, Куйбышева, Свердлова, Нейва-Набережная, Самойлова, Толмачева, а также в Пионерском переулке. Кроме того, воды не будет в школе №2, спортшколе и в здании бывшего хлебокомбината.

Просим предприятия и жителей создать запас воды на двое суток, останов воды предполагается 31.01.2025 г. с 12:00 до 17:00. Могут возникнуть непредвиденные ситуации, — рассказали в коммунальной организации.

Напомним, 24 января 2025 года в центре Нижнего Тагила отключили теплоснабжение из-за аварии.

В Нижнем Тагиле на улице Круговая отключили отопление и воду
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