Жители Невьянска останутся без воды на два дня

Posted 29 января, 06:17
Published 29 января, 06:17
Modified 29 января, 06:19
Updated 29 января, 06:19
Отключение воды пройдет в связи с аварийными работами по ремонту водопровода на улице Кирова, рассказали в пресс-службе «Водоканала» Невьянска.
Так, воды не будет в частных домах на улицах Мамина-Сибиряка, Кирова, Володарского, Свободы, Куйбышева, Свердлова, Нейва-Набережная, Самойлова, Толмачева, а также в Пионерском переулке. Кроме того, воды не будет в школе №2, спортшколе и в здании бывшего хлебокомбината.
Просим предприятия и жителей создать запас воды на двое суток, останов воды предполагается 31.01.2025 г. с 12:00 до 17:00. Могут возникнуть непредвиденные ситуации, — рассказали в коммунальной организации.
Напомним, 24 января 2025 года в центре Нижнего Тагила отключили теплоснабжение из-за аварии.