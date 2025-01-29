Жители Невьянска останутся без воды на два дня

Так, воды не будет в частных домах на улицах Мамина-Сибиряка, Кирова, Володарского, Свободы, Куйбышева, Свердлова, Нейва-Набережная, Самойлова, Толмачева, а также в Пионерском переулке. Кроме того, воды не будет в школе №2, спортшколе и в здании бывшего хлебокомбината.