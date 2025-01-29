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Posted 29 января, 06:46

Published 29 января, 06:46

Modified 29 января, 06:48

Updated 29 января, 06:48

Злоумышленники в Шале ограбили мужчину и угрожали ему убийством

Злоумышленники в Шале ограбили мужчину и угрожали ему убийством

29 января 2025, 06:46
Фото: 1MI.
В Шале двое молодых людей напали на водителя автомобиля Kia и ограбили его. Происшествие случилось 24 декабря 2024 года.

Свердловчане, находясь в машине, приставили оружие к голове пострадавшего и стали ему угрожать. В результате они вынудили водителя отдать им банковскую карточку, после чего они скрылись на его иномарке, пишет Ура.ру.

26 декабря одного из злоумышленников удалось задержать, а еще через два другой грабитель сам пришел в полицию. В отношении них возбуждены дела за разбой, незаконное завладение машиной и ношение оружия без разрешения.

Напомним, в Екатеринбурге неизвестные ограбили и избили женщину. Это произошло около ж/д вокзала.

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