Злоумышленники в Шале ограбили мужчину и угрожали ему убийством

Posted 29 января, 06:46
Published 29 января, 06:46
Modified 29 января, 06:48
Updated 29 января, 06:48
Свердловчане, находясь в машине, приставили оружие к голове пострадавшего и стали ему угрожать. В результате они вынудили водителя отдать им банковскую карточку, после чего они скрылись на его иномарке, пишет Ура.ру.
26 декабря одного из злоумышленников удалось задержать, а еще через два другой грабитель сам пришел в полицию. В отношении них возбуждены дела за разбой, незаконное завладение машиной и ношение оружия без разрешения.
Напомним, в Екатеринбурге неизвестные ограбили и избили женщину. Это произошло около ж/д вокзала.