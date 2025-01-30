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Posted 30 января, 11:51

Published 30 января, 11:51

Modified 30 января, 11:53

Updated 30 января, 11:53

Белье высохнет за час даже без балкона — практичные решения для маленьких квартир

Белье высохнет за час даже без балкона — практичные решения для маленьких квартир

30 января 2025, 11:51
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Дом и сад
Жизнь в маленькой квартире порой требует находчивости и изобретательности, особенно когда дело касается повседневных задач, таких как стирка и сушка белья. У вас нет балкона, и кажется, что белье никогда не высохнет? Не отчаивайтесь! Есть простые и проверенные способы справиться с этой проблемой.

Эксперт по дизайну интерьеров Юлия Тычино предлагает несколько простых вариантов сушки белья в крохотных помещениях.

Сушилка на ванной

Прекрасный вариант, если места мало. Просто поставьте сушилку прямо над ванной, чтобы вода с мокрого белья не попадала на пол. Зимой, чтобы ускорить процесс, оставьте дверь ванной комнаты открытой, чтобы теплый воздух лучше циркулировал.

Сушилка на радиаторе отопления

Это находка для холодного сезона! Повесьте специальную компактную сушилку прямо на батарею. Только постарайтесь не перегружать ее, чтобы не закрывать доступ для воздуха. И да, не забудьте про технику безопасности — избегайте пересушивания тканей.

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Выдвижная сушилка

Идеальное решение для очень маленьких помещений. Такие сушилки крепятся на стену или двери и с легкостью вытягиваются в нужный момент. Преимущество в том, что после использования они убираются, не занимая ценного пространства, что особенно актуально для крохотных квартир.

Как еще ускорить сушку белья?

  • Используйте отжим на максимальных оборотах. Чем меньше воды останется в ткани, тем быстрее она сохнет.
  • Обеспечьте вентиляцию. Даже в маленькой квартире можно открыть окно или включить вентиляцию, чтобы создать движение воздуха.
  • Сортируйте вещи по плотности ткани. Легкие изделия сохнут в разы быстрее, чем махровые полотенца или джинсы.
Хорошо расправляйте вещи перед развешиванием, обеспечьте циркуляцию воздуха в помещении (проветривайте, если возможно), и не перегружайте сушилку, чтобы белье просыхало равномерно и быстрее, — также рекомендует Юлия Тычино.

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