Белье высохнет за час даже без балкона — практичные решения для маленьких квартир

Posted 30 января, 11:51
Published 30 января, 11:51
Modified 30 января, 11:53
Updated 30 января, 11:53
Эксперт по дизайну интерьеров Юлия Тычино предлагает несколько простых вариантов сушки белья в крохотных помещениях.
Прекрасный вариант, если места мало. Просто поставьте сушилку прямо над ванной, чтобы вода с мокрого белья не попадала на пол. Зимой, чтобы ускорить процесс, оставьте дверь ванной комнаты открытой, чтобы теплый воздух лучше циркулировал.
Это находка для холодного сезона! Повесьте специальную компактную сушилку прямо на батарею. Только постарайтесь не перегружать ее, чтобы не закрывать доступ для воздуха. И да, не забудьте про технику безопасности — избегайте пересушивания тканей.
Идеальное решение для очень маленьких помещений. Такие сушилки крепятся на стену или двери и с легкостью вытягиваются в нужный момент. Преимущество в том, что после использования они убираются, не занимая ценного пространства, что особенно актуально для крохотных квартир.
Хорошо расправляйте вещи перед развешиванием, обеспечьте циркуляцию воздуха в помещении (проветривайте, если возможно), и не перегружайте сушилку, чтобы белье просыхало равномерно и быстрее, — также рекомендует Юлия Тычино.
Ранее стало известно, как быстро и дешево почистить стиральную машинку с помощью соды и уксуса.