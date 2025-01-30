Более 20 магазинов «Жизньмарт» закрылось в Свердловской области

Коммерсанты отмечают, что цены на магазины упали и дохода нет, а потери насчитываются до 10 миллионов рублей. Так, в Екатеринбурге закрылось 25 магазинов торговой сети, рассказали в группе ВКонтакте «Урал Мэш».