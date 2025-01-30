Более 20 магазинов «Жизньмарт» закрылось в Свердловской области

Posted 30 января, 06:00
Published 30 января, 06:00
Modified 30 января, 06:02
Updated 30 января, 06:02
Коммерсанты отмечают, что цены на магазины упали и дохода нет, а потери насчитываются до 10 миллионов рублей. Так, в Екатеринбурге закрылось 25 магазинов торговой сети, рассказали в группе ВКонтакте «Урал Мэш».
Магазины «Жизньмарт» также закрылись в Челябинске, Тюмени, Новосибирске и Санкт-Петербурге. Руководитель сети Иван Зайченко подтвердил информацию о падении продаж и дохода.
Напомним, в Екатеринбурге закрылась небольшая сеть магазинов с товарами для здоровья.