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Posted 30 января, 06:00

Published 30 января, 06:00

Modified 30 января, 06:02

Updated 30 января, 06:02

Более 20 магазинов «Жизньмарт» закрылось в Свердловской области

Более 20 магазинов «Жизньмарт» закрылось в Свердловской области

30 января 2025, 06:00
Фото: 1MI.
В Свердловской области перестали работать 25 магазинов «Жизньмарт».

Коммерсанты отмечают, что цены на магазины упали и дохода нет, а потери насчитываются до 10 миллионов рублей. Так, в Екатеринбурге закрылось 25 магазинов торговой сети, рассказали в группе ВКонтакте «Урал Мэш».

Магазины «Жизньмарт» также закрылись в Челябинске, Тюмени, Новосибирске и Санкт-Петербурге. Руководитель сети Иван Зайченко подтвердил информацию о падении продаж и дохода.

Напомним, в Екатеринбурге закрылась небольшая сеть магазинов с товарами для здоровья.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Закрытие#Магазины#Торговая сеть#Потери#Екатеринбург#Жизньмарт#Иван Зайченко
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