Более 4 тысяч обращений от жителей Нижнего Тагила поступило в мэрию в 2024 году

Около 8% тагильчан обращались в мэрию с вопросами об обеспечении жильем. А чуть более 6% местных жителей обращались с вопросами, связанными с городским транспортом. Кроме того, население интересуют соцполитика, образование, градостроительство и другие сферы жизни.