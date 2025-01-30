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Posted 30 января, 11:47

Published 30 января, 11:47

Modified 30 января, 11:49

Updated 30 января, 11:49

Более 4 тысяч обращений от жителей Нижнего Тагила поступило в мэрию в 2024 году

Более 4 тысяч обращений от жителей Нижнего Тагила поступило в мэрию в 2024 году

30 января 2025, 11:47
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле местные жители обращались по разным вопросам в мэрию 4607 раз в 2024 году. Это на 315 обращений больше, чем в 2023 году.

Около 60% обращений посвящены ЖКХ: горожане обеспокоены состоянием дорог, тротуаров, благоустройством и санитарным состоянием города, рассказали в пресс-службе администрации города.

Около 8% тагильчан обращались в мэрию с вопросами об обеспечении жильем. А чуть более 6% местных жителей обращались с вопросами, связанными с городским транспортом. Кроме того, население интересуют соцполитика, образование, градостроительство и другие сферы жизни.

Напомним, в предыдущем году в Свердловской области было выявлено более 400 коррупционных преступлений.

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