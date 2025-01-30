Более 4 тысяч обращений от жителей Нижнего Тагила поступило в мэрию в 2024 году

Posted 30 января, 11:47
Published 30 января, 11:47
Modified 30 января, 11:49
Updated 30 января, 11:49
Около 60% обращений посвящены ЖКХ: горожане обеспокоены состоянием дорог, тротуаров, благоустройством и санитарным состоянием города, рассказали в пресс-службе администрации города.
Около 8% тагильчан обращались в мэрию с вопросами об обеспечении жильем. А чуть более 6% местных жителей обращались с вопросами, связанными с городским транспортом. Кроме того, население интересуют соцполитика, образование, градостроительство и другие сферы жизни.
Напомним, в предыдущем году в Свердловской области было выявлено более 400 коррупционных преступлений.