Больше 230 тысяч мигрантов приехали в Свердловскую область

Чуть более половины прибывших в Россию иностранцев назвали целью приезда — трудоустройство. Чуть меньше, около 30% приехали частным образом. Еще 8 процентов мигрантов приехали учиться в российских учебных заведениях, рассказал руководитель отдела миграции регионального ГУ МВД подполковник Константин Волков.