tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 января, 11:37

Published 30 января, 11:37

Modified 30 января, 11:39

Updated 30 января, 11:39

Больше 230 тысяч мигрантов приехали в Свердловскую область

Больше 230 тысяч мигрантов приехали в Свердловскую область

30 января 2025, 11:37
Фото: Изображение Midjourney.
В прошлом году на Средний Урал приехали несколько сотен тысяч иностранных граждан.

Чуть более половины прибывших в Россию иностранцев назвали целью приезда — трудоустройство. Чуть меньше, около 30% приехали частным образом. Еще 8 процентов мигрантов приехали учиться в российских учебных заведениях, рассказал руководитель отдела миграции регионального ГУ МВД подполковник Константин Волков.

В течение 2024 года в регионе обнаружили 5000 нелегалов. Большую часть из них выдворили на родину. Гражданами России в минувшем году стали 6000 иностранных граждан.

Чаще всего в Россиию приезжали из Армении, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Напомним, жена погибшего мигранта-нелегала через суд требует байкера с Урала содержать ее семью.

Из Свердловской области выдворены тысячи мигрантов-нелегалов
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Миграция#Трудовые мигранты#Екатеринбург#Мигрант
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика