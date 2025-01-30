Больше 230 тысяч мигрантов приехали в Свердловскую область

Posted 30 января, 11:37
Published 30 января, 11:37
Modified 30 января, 11:39
Updated 30 января, 11:39
Чуть более половины прибывших в Россию иностранцев назвали целью приезда — трудоустройство. Чуть меньше, около 30% приехали частным образом. Еще 8 процентов мигрантов приехали учиться в российских учебных заведениях, рассказал руководитель отдела миграции регионального ГУ МВД подполковник Константин Волков.
В течение 2024 года в регионе обнаружили 5000 нелегалов. Большую часть из них выдворили на родину. Гражданами России в минувшем году стали 6000 иностранных граждан.
Чаще всего в Россиию приезжали из Армении, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.
Напомним, жена погибшего мигранта-нелегала через суд требует байкера с Урала содержать ее семью.