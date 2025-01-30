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Posted 30 января, 17:04

Published 30 января, 17:04

Modified 30 января, 17:06

Updated 30 января, 17:06

Депутатские миллионы, неверное расписание, гардеробная и спасение китайца в Тагиле

Депутатские миллионы, неверное расписание, гардеробная и спасение китайца в Тагиле

30 января 2025, 17:04
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Тагильские парламентарии отчитались о судьбе «депутатских миллионов». Пассажирка застряла на автовокзале из-за ошибок в расписании. Молодежный театр похвастался новой гардеробной. Хирурги из Тагила спасли пострадавшего от инсульта китайца. Музейные экспонаты обретут 3D-копии. Подводим итоги дня.

В 2024 году в Тагиле для реализации программы «депутатский миллион» выделили 30 миллионов рублей. Средства направили на ремонты детских садов, школ и другие проекты. Каждый из 25 депутатов распоряжался 1,2 млн рублей, распределяя деньги по заявкам от городских управлений и отделов. В итоге деньги пошли на 241 мероприятие, охватив 159 объектов Нижнего Тагила.

Электроколяски, гардеробная и окна: на что ушли 30 «депутатских миллионов» в Тагиле
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Тагильчанка пожаловалась в Роспотребнадзор на перевозчика, из-за которого она не смогла вовремя уехать в Нижнюю Салду — на табло было указано неверное расписание. В итоге «Тагилавтосервис» получил предостережение, а женщине пришлось перекраивать планы и ехать в Нижнюю Салду в другое время.

Пассажирка не могла уехать с автовокзала Нижнего Тагила из-за неверного расписания
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В Новом молодежном театре Нижнего Тагила появилась новая гардеробная, построенная на деньги из «депутатского миллиона». На ее оборудование, важное для удобства зрителей, было потрачено около 350 тысяч рублей. Финансирование предоставили семь депутатов Дзержинского района.

«Театр начинается с вешалки»: в Новом молодежном театре рассказали о новой гардеробной
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В Свердловской области врачи спасли жизнь 51-летнему гражданину Китая, у которого произошел тяжелый инсульт. У мужчины выявили опасную гематому, требовавшую срочной операции. Инцидент случился на предприятии в Краснотурьинске, где мужчине стало плохо. Коллеги вызвали скорую, врачи оперативно определили состояние и направили его в больницу Екатеринбурга. Там пациент прошел обследование и был прооперирован. Благодаря быстрым действиям медиков мужчина выжил.

В Нижнем Тагиле врачи спасли жизнь гражданину Китая
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Тагильчане и гости города смогут познакомиться с историей горного Урала не только на обычных выставках, но и с помощью 3D-копий экспонатов. Это уникальный проект, в рамках которого воспитанники ЦЦО « IT-куб» сканируют музейные экспонаты и создают их реплики. Модели будут представлены на тактильной выставке «Демидовы-основатели горнозаводской промышленности на Урале».

Музейные экспонаты Нижнего Тагила предстанут в 3D-копиях
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