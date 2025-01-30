Депутатские миллионы, неверное расписание, гардеробная и спасение китайца в Тагиле

Тагильчане и гости города смогут познакомиться с историей горного Урала не только на обычных выставках, но и с помощью 3D-копий экспонатов. Это уникальный проект, в рамках которого воспитанники ЦЦО « IT-куб» сканируют музейные экспонаты и создают их реплики. Модели будут представлены на тактильной выставке «Демидовы-основатели горнозаводской промышленности на Урале».