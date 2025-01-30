Девушка в темно-синем пуховике из Екатеринбурга пропала сутки назад

Posted 30 января, 10:02
Published 30 января, 10:02
Modified 30 января, 10:04
Updated 30 января, 10:04
В день исчезновения на екатеринбурженке были надеты пуховик, шапка и джинсы темно-синего цвета и черная обувь. Также у нее с собой был рюкзак, рассказали в региональном отряде «Прорыв».
Последний раз горожанку видели в Октябрьском районе. Сообщается, что она нуждается в медпомощи.
Напомним, 14 января 2025 года в Нижнем Тагиле пропала пожилая женщина. Она вышла на улицу из дома и не пришла обратно.