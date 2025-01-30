tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 января, 10:02

Published 30 января, 10:02

Modified 30 января, 10:04

Updated 30 января, 10:04

Девушка в темно-синем пуховике из Екатеринбурга пропала сутки назад

Девушка в темно-синем пуховике из Екатеринбурга пропала сутки назад

30 января 2025, 10:02
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге пропала 17-летняя девушка 29 января 2025 года. Ее разыскивают волонтеры и правоохранители.

В день исчезновения на екатеринбурженке были надеты пуховик, шапка и джинсы темно-синего цвета и черная обувь. Также у нее с собой был рюкзак, рассказали в региональном отряде «Прорыв».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Прорыв»

Последний раз горожанку видели в Октябрьском районе. Сообщается, что она нуждается в медпомощи.

Напомним, 14 января 2025 года в Нижнем Тагиле пропала пожилая женщина. Она вышла на улицу из дома и не пришла обратно.

Продолжаются поиски пропавшей на Серовском тракте женщины
Узнать подробнее
Читайте также:
Пенсионерка в темно-синем пуховике пропала в Нижнем ТагилеЖитель Екатеринбурга уехал из дома на машине и пропалПенсионерка в халате пропала на Уралмаше в Екатеринбурге
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Полиция#Поиск#Поисковый отряд#Девушка#ЧП#Приметы#18+#Екатеринбург#Пропавшая#Инцидент#Ориентировка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика