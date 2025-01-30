Директор екатеринбургского магазина воровал деньги с помощью фиктивного возврата

Мужчина оформил возврат на 2 холодильника, смартфон, ноутбук и телевизор: всего на сумму около 250 тысяч рублей. Мужчина свою вину не признает, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник близкий к силовым структурам.