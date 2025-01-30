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Posted 30 января, 12:30

Published 30 января, 12:30

Modified 30 января, 12:32

Updated 30 января, 12:32

Директор екатеринбургского магазина воровал деньги с помощью фиктивного возврата

Директор екатеринбургского магазина воровал деньги с помощью фиктивного возврата

30 января 2025, 12:30
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге руководитель «Эльдорадо» в ТЦ «Апельсин» похищал денежные средства с помощью фиктивного возврата.

Екатеринбуржца сотрудники на работе подозревают в выведении денег. По их словам, он осуществлял фиктивные возвраты бытовой техники и электроники в течение полугода, с весны прошлого года.

Мужчина оформил возврат на 2 холодильника, смартфон, ноутбук и телевизор: всего на сумму около 250 тысяч рублей. Мужчина свою вину не признает, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник близкий к силовым структурам.

В полиции ситуацию не комментируют.

Напомним, за кражу украшений на 6 миллионов рублей продавец из Невьянска получила условный срок.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Магазин#Воровство#Екатеринбург#Инцидент
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