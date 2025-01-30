Директор екатеринбургского магазина воровал деньги с помощью фиктивного возврата

Posted 30 января, 12:30
Published 30 января, 12:30
Modified 30 января, 12:32
Updated 30 января, 12:32
Екатеринбуржца сотрудники на работе подозревают в выведении денег. По их словам, он осуществлял фиктивные возвраты бытовой техники и электроники в течение полугода, с весны прошлого года.
Мужчина оформил возврат на 2 холодильника, смартфон, ноутбук и телевизор: всего на сумму около 250 тысяч рублей. Мужчина свою вину не признает, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник близкий к силовым структурам.
В полиции ситуацию не комментируют.
Напомним, за кражу украшений на 6 миллионов рублей продавец из Невьянска получила условный срок.