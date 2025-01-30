Екатеринбург получит 2 млрд на транспортную реформу

Posted 30 января, 09:30
Published 30 января, 09:30
Modified 30 января, 09:32
Updated 30 января, 09:32
Выделить деньги уральской столице поручил глава области Евгений Куйвашев во время заседания властей региона, рассказали в местном Департаменте информполитики.
В начале февраля в городе начнут действовать брутто-контракты, благодаря которым перевозчик получает заработок не за число перевозок, а за работу, которая была выполнена фактически.
Напомним, в екатеринбургском «Гортрансе» решают вопрос с нехваткой сотрудников с помощью брутто-контрактов.