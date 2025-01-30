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Posted 30 января, 09:30

Published 30 января, 09:30

Modified 30 января, 09:32

Updated 30 января, 09:32

Екатеринбург получит 2 млрд на транспортную реформу

Екатеринбург получит 2 млрд на транспортную реформу

30 января 2025, 09:30
Фото: Изображение Midjourney.
Для проведения транспортной реформы Екатеринбург получит 2 миллиарда рублей в текущем году.

Выделить деньги уральской столице поручил глава области Евгений Куйвашев во время заседания властей региона, рассказали в местном Департаменте информполитики.

В начале февраля в городе начнут действовать брутто-контракты, благодаря которым перевозчик получает заработок не за число перевозок, а за работу, которая была выполнена фактически.

Напомним, в екатеринбургском «Гортрансе» решают вопрос с нехваткой сотрудников с помощью брутто-контрактов.

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#Елизавета Зиборова#Транспорт#Деньги#Правительство#Финансирование#Реформа#Общественный транспорт#Екатеринбург#Департамент информполитики
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