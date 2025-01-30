tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 января, 07:33

Published 30 января, 07:33

Modified 30 января, 07:35

Updated 30 января, 07:35

Екатеринбуржец заплатит 500 тысяч пенсионерке после ДТП с самокатом

Екатеринбуржец заплатит 500 тысяч пенсионерке после ДТП с самокатом

30 января 2025, 07:33
Фото: 1MI.
В Свердловской области женщина в возрасте получит 500 тысяч рублей от сбившего ее самокатчика.

По решению суда мужчина, сбивший пенсионерку самокатом, заплатит ей 500 тысяч рублей в качестве компенсации причиненного ущерба.

Летом прошлого года водитель самоката не справился с управлением и сбил пожилую женщину, причинив ей тяжкие телесные повреждения (переломы ноги и руки, рваную рану головы). Виновник скрылся с места происшествия.

Решение суда обвиняемый может обжаловать, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Родители подростка в Екатеринбурге заплатят 170 тысяч за ДТП с электросамокатом
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Травма#Суд#Екатеринбург#Самокат#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика