Екатеринбуржец заплатит 500 тысяч пенсионерке после ДТП с самокатом

Posted 30 января, 07:33
Published 30 января, 07:33
Modified 30 января, 07:35
Updated 30 января, 07:35
По решению суда мужчина, сбивший пенсионерку самокатом, заплатит ей 500 тысяч рублей в качестве компенсации причиненного ущерба.
Летом прошлого года водитель самоката не справился с управлением и сбил пожилую женщину, причинив ей тяжкие телесные повреждения (переломы ноги и руки, рваную рану головы). Виновник скрылся с места происшествия.
Решение суда обвиняемый может обжаловать, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Напомним, в Ревде женщине выплатили 400 тысяч моральной компенсации после падения на тротуаре.