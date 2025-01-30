Экологическая катастрофа в Черном море: что происходит на самом деле

Мазут является производным нефтепереработки, это вязкая черно-коричневая жидкость, легко налипающая на перья и шерсть. Склеивая их, она лишает птиц возможности летать, плавать и поддерживать температуру тела. Также мазут токсичен и легко всасывается через кожу, проглатывается животными при попытке очистить себя самостоятельно и при питании замученной пищей, вызывает ожоги кожи, слизистых, интоксикацию, провоцирует развитие инфекционных заболеваний. Основная помощь заключается в оперативном смытии мазута с покровов птиц, снятии интоксикации и лечении развившихся на фоне интоксикации заболеваний. Выпуск птиц возможен только после одобрения ветеринарного врача, когда животные восстановят естественный жировой покров на оперении, смогут держаться на воде и не мокнуть, восстановятся после последствий отравления. Чем раньше птице оказана помощь и чем меньше степень интоксикации, тем больше шансов ее выходить, — рассказали корреспонденту TagilCity.ru зоолог МГУ Мария Синькова и волонтер Анастасия Абдрашитова.