Экологическая катастрофа в Черном море: что происходит на самом деле

Posted 30 января, 04:47
Published 30 января, 04:47
Modified 30 января, 04:49
Updated 30 января, 04:49
На Кубани продолжается ликвидация последствий экологической катастрофы после массового разлива топлива с танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе. Однако весь масштаб случившегося осознали не сразу. Спустя 2 дня, 17 декабря, в краснодарских пабликах стала появляться информация о черных пятнах на пляжах станицы Благовещенской в Анапе. Только после того, как подобные сообщения просочились в сеть, губернатор региона подтвердил факт выброса мазута на берег Черного моря. При этом плавучие заграждения для предотвращения распространения нефтепродуктов установили еще позднее — 19 декабря.
Сначала Морспасслужба сообщила о попадании в море порядка 3,7 тысяч тонн мазута, что соответствует 40% от общего количества, перевозимого судами. Позднее Минтранс РФ заявил лишь о 2,4 тысяч тонн. Через 10 дней после трагедии на Кубани ввели режим ЧС краевого уровня, а 26 декабря — федеральный.
Огромное количество волонтеров со всей России помогали очищать пляжи, спасать птиц и рыб. Им не хватало средств индивидуальной защиты, перчаток, сапог, очков и многого другого, но они продолжали работать, несмотря ни на что. Для удаления пятен использовались ситечки, лопатки и все, что было под руками. Добровольцы просеивали песок, собирали мазут в мешки, которые, в свою очередь, вывозились плохо, поэтому зачастую нефтепродукт вытекал и снова загрязнял все вокруг.
17 декабря мы были на побережье Северского района. Это была самая большая волна. Мы скооперировались с местными властями и помогали именно физически: убирали мазут в мешки, грузили их. После этого мы приступили к организации помощи пострадавшим птицам. Мониторили Витязево, потому что эта территория меньше всего наблюдалась. Вылавливали пернатых, в том числе ночью, с фонариками и коробками. После введения режима ЧС федерального масштаба, мы подумали, что придут специалисты, и прекратили помощь «на местах». Занимались только отработкой запросов штабов, которые отмывали птиц. Предоставляли им медикаменты, шприцы, витамины. На пляжи мы вернулись 2 или 3 января, — рассказал корреспонденту TagilCity.ru волонтер и руководитель благотворительного фонда «Социальная поддержка» тагильчанин Сергей Партин.
Уже позднее команда отметила для себя, что организация горячего питания в районе Витязево для добровольцев, мягко говоря, страдает.
Мы видели, что, например, в Джемете, с этим проблем нет. Там работали 4 точки питания, помогали сетевые магазины, МЧС и владельцы местной гостиницы. В других локациях бывало, что вообще нет ни одной точки, хотя люди там работали. После этого мы начали координировать этот процесс. Считали количество работников, затем им привозили провизию. Кроме того, мы сами обеспечиваем продуктами волонтеров Северского района. Нам и нашему фонду всегда требуется помощь неравнодушных, мы в свою очередь, ее не прекращаем.
Оценку масштабов бедствия Сергей, как очевидец, давать не стал, поскольку точное количество мазута, оставшегося в море, неизвестно. Так же как и до конца неясно поведение нефтепродукта в теплое время года.
Не видел никаких официальных комментариев по будущей ситуации, но считаю, что самая большая проблема возникнет тогда, когда начнется ликвидация оставшегося под водой пласта топлива. Это будет самое непредсказуемое. Летом мазут станет более текучим, подвижным. Лучшее, что можно сделать, — разместить сетки-ловушки для улавливания частиц этого продукта, что в общем-то и делается.
Как раз в начале января закипела масштабная работа. На местах были развернуты штабы МЧС, появилось большое число спецтехники. Многие специалисты считают, что в мире до сих пор нет официально испытанных эффективных технологий по удалению нефтепродуктов из воды. И если очистку песка более-менее наладили, то на галечных пляжах используются совершенно другие методы. Этот вопрос касается не только берегов анапских курортов, но и Крыма, где также фиксировались выбросы топлива.
Отечественные ученые считают актуальным и продуктивным использование полипропиленовых сетей. В них необходимо насыпать камни и полоскать в воде. Результатом таких работ будет очищение гальки от загрязнений. Кроме того, эксперты предлагают применять пищевую пленку и выстраивать заградительные валы.
Перед специалистами стоит сразу несколько задач. Одной из первых является подъем танкера со дна, далее необходимо очистить толщу воды и берега. Сегодня еще рано говорить о каких-либо результатах произошедшего и о проделанной работе. Первые выводы могут появиться не раньше мая. Однако уже известно, что подводные течения Черного моря уже «отнесли» мазут в сторону других стран. Нефтепродукты в любой момент могут оказаться у берегов, например, Турции, Болгарии, Абхазии.
Мы не можем прогнозировать на несколько месяцев вперед, у нас направление течений отслеживается в рамках трех дней, не более. Сложно что-то предсказывать, будем смотреть, как события развиваются дальше. Сложность и важность заключается в следующем: дело идет к лету, а не к зиме, — заявлял ранее научный руководитель института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.
Береговая линия с учетом рельефа достигает 700 километров. Экологи считают, что вероятность повторных выбросов в любой локации достаточно высока. Штормы могут только усугубить ситуацию. Помимо этого, на каких глубинах залег мазут, тоже неясно. Именно это мешает его полному удалению из воды.
Возникшая проблема будет актуальна долгое время. Мы стараемся изучить все возможные методы решения ситуации. У нас есть масса технологий по борьбе с последствиями от разлива нефти, а вот с разливом мазута ситуация совершенно иная, — пояснила представитель Министерства науки и высшего образования РФ Ирина Щедрина.
Мазут является производным нефтепереработки, это вязкая черно-коричневая жидкость, легко налипающая на перья и шерсть. Склеивая их, она лишает птиц возможности летать, плавать и поддерживать температуру тела. Также мазут токсичен и легко всасывается через кожу, проглатывается животными при попытке очистить себя самостоятельно и при питании замученной пищей, вызывает ожоги кожи, слизистых, интоксикацию, провоцирует развитие инфекционных заболеваний. Основная помощь заключается в оперативном смытии мазута с покровов птиц, снятии интоксикации и лечении развившихся на фоне интоксикации заболеваний. Выпуск птиц возможен только после одобрения ветеринарного врача, когда животные восстановят естественный жировой покров на оперении, смогут держаться на воде и не мокнуть, восстановятся после последствий отравления. Чем раньше птице оказана помощь и чем меньше степень интоксикации, тем больше шансов ее выходить, — рассказали корреспонденту TagilCity.ru зоолог МГУ Мария Синькова и волонтер Анастасия Абдрашитова.
Корреспонденту TagilCity.ru удалось поговорить с одной из жительниц станицы Благовещенская Валентиной Беренштейн. Она, как и многие местные, сдает отдыхающим жилье:
Сначала было действительно непонятно, страшно. Некоторые стали выставлять свой бизнес на продажу, опасаясь отсутствия туристов. Для них сдача жилья в аренду — основной или вообще единственный способ заработка. Я настроена очень оптимистично. По сравнению с тем, что было, когда мазут только заполнил пляжи, сейчас все чисто, как и раньше. Надеемся, что сезону быть!
Если ситуация сохранится текущим летом, а выбросы к береговым линиям пляжей продолжатся, то, конечно же, купаться в такой воде будет опасно. Мазут может вызвать отравление, что спровоцирует головную боль, тошноту, диарею и подобные этому последствия. При контакте с кожей есть шанс получить химические ожоги. При попадании в полость рта и в организм в целом не исключено и поражение внутренних органов.
Ущерб окружающей среде огромен. Работы по устранению трагедии тоже колоссальны. Нужен очень длительный период, чтобы очистить Черное море, — выразил свое мнение председатель Московской областной экологической общественной организации «Экосила 50» Анатолий Баташев.