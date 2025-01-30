«ЭкоПрактикум» для учителей прошел на базе мультицентра «Народный» в Нижнем Тагиле

Posted 30 января, 09:09
Published 30 января, 09:09
Modified 30 января, 09:11
Updated 30 января, 09:11
«ЭкоПрактикум» — это короткий экологический курс для взрослых. Он включает знания по экологическим привычкам, раздельному сбору и переработке отходов. Событие проводится уже в четвертый раз. Первыми его участниками были журналисты городских и областных СМИ. На этот раз в экодоме собрались представители 16 школ Нижнего Тагила и Краснотурьинска.
Нам давно хотелось провести специальное мероприятие для представителей сферы образования, обсудить методики, при помощи которых мы рассказываем об экологии, поделиться опытом, поговорить о сотрудничестве и совместных проектах. Нам кажется важным найти взаимопонимание с учителями, ведь именно они формируют отношение к экологии у школьников, — поделилась мнением руководитель проекта «Экодом» компании «Рифей» Наталья Светлакова.
Теоретическая часть тренинга была посвящена планам и задачам экологии, которые формирует Росстат на основании концепции устойчивого развития ООН. Практическим этапом стало знакомство с работой мастерской переработки экоцентра, изготовление сувениров из вторичного пластика и участие в познавательной игре. Учителя, впервые открывшие для себя экологическое пространство «Народного», рассказали, что будут рекомендовать экодом своим знакомым и планируют вернуться сюда на мастер-классы с учениками.
Отметим, каждый участник практикума получил диплом проекта регионального оператора «Рифей», а также мерч, изготовленный во время мероприятия.