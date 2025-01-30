«ЭкоПрактикум» для учителей прошел на базе мультицентра «Народный» в Нижнем Тагиле

«ЭкоПрактикум» — это короткий экологический курс для взрослых. Он включает знания по экологическим привычкам, раздельному сбору и переработке отходов. Событие проводится уже в четвертый раз. Первыми его участниками были журналисты городских и областных СМИ. На этот раз в экодоме собрались представители 16 школ Нижнего Тагила и Краснотурьинска.